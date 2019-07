Mollema zet klassement in de Tour uit z'n hoofd

Bauke Mollema klampte lang aan op weg naar de top van de Tourmalet. Zes kilometer voor de finish moest hij lossen. Even later moest ook Trek-kopman Richie Porte de groep met favorieten laten gaan.

'Ik had geen superdag. Op de eerst klim had ik het al lastig. Op de Tourmalet ging het iets beter. Toen ik moest lossen wist ik dat het een lastig verhaal wordt. Het klassement heb ik nu uit m'n hoofd gezet', vertelt Mollema.

Gele trui

Met zijn achttiende plek in de veertiende etappe steeg hij een plek in het algemeen klassement. Hij staat vijftiende op ruim negen minuten achterstand van geletruidrager Julian Alaphilippe. 'Hij houdt verrassend goed stand, maar ik weet niet of hij in staat is de Tour te winnen. Er komen nog vier bergritten en hij heeft nog nooit laten zien dat hij een echt goed klassement in een grote ronde kan rijden', is Mollema van mening.

Daarnaast heeft Mollema ook een goede indruk gekregen van Steven Kruijswijk. 'Hij kan het Alaphilippe en Thomas heel moeilijk maken.'

'Dit biedt kansen voor mij'

Mollema deed tijdens de Pyreneeenrit veel werk in dienst van zijn kopman Porte. Maar de Australier kon niet veel later dan Mollema het tempo ook niet meer volgen.

'Hij verliest vandaag twee minuten. Dat is jammer, maar hij is nog voldoende strijdvaardig om in ieder geval in de top tien van het klassement te komen. Op deze manier biedt het kansen voor mij om een keer met een ontsnapping mee te gaan.'

