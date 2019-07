Waterschap gaat beregeningsverbod handhaven: 'Vervelende actie, maar het is niet anders'

Het verbod geldt altijd al onder meer voor gebieden rondom de Drentsche Aa, Hoogezand-Sappemeer, Haren, Onstwedde, Bellingwolde en Drieborg. Op een kaart van het waterschap is te zien waar het verbod nog meer geldt.

Enorme droogte

'Wij moeten dit helaas wel doen door de enorme droogte', zegt Sieger Kooijker van Hunze en Aa's. Hij is één van de handhavers die maandag op pad gaat voor de controles. 'De onttrekking van het water is te belastend. Het kan niet meer.'

Afgelopen zaterdag heeft het nog flink geregend. Maar volgens Kooijker is dat een druppel op een gloeiende plaat. 'Het is veel te weinig. We moeten echt een langere periode van regen hebben om dit probleem op te lossen.'

Drinkwatervoorziening

Rondom de Drentse Aa - in onze provincie rond Haren, Glimmen en Onnen - mag niet beregend worden, omdat het beekdal belangrijk is voor de drinkwatervoorziening. Het waterschap mag daarom geen water uit andere gebieden aanvoeren. Met beregening loopt het gebied een grotere kans om droog te vallen.

Hoger gelegen gebieden

Op verschillende plekken in Groningen mag ook niet worden beregend. Dat zijn vooral de hoger gelegen gebieden. 'Daar hebben we geen aanvoer van water', verklaart Kooijker het verbod. 'En je mag daar niet peilverlagend werken.'

Kooijker heeft begrip voor de boeren. 'Een boer doet er alles aan om zijn gewas groeiende te houden en hij gaat niet beregenen als het niet hoeft. Het is een vervelende actie, maar het is niet anders.'

Tweede droge zomer op rij

Een jaar geleden werd er ook gehandhaaft op het bestaande beregeningsverbod, toen in de Veenkoloniën. Het verschil met toen is dat boeren 's nachts nog wel mochten beregenen. Dat mag nu ook niet.

'Toen hadden we een eerste droge zomer, met daarvoor een natte winter', legt Kooijker uit. 'Nu is het de tweede droge zomer op rij, met daartussen ook een relatief droge winter.'

Hopelijk geen boetes

Hoewel Sieger Kooijker vanaf maandag in de auto stapt om het verbod te handhaven, hoopt hij dat hij geen boetes hoeft uit te delen.

'Het is onze intentie om met boeren in gesprek te gaan. Vorig jaar hebben we geen boetes uitgedeeld. We doen er alles aan om geen handhavende acties te hoeven doen, maar mocht het toch nodig zijn, dan hebben we geen keus.'

Kooijker raadt boeren die twijfelen aan om contact op te nemen met het waterschap. 'We proberen er samen uit te komen, ondanks dat er regio's zullen zijn waar het echt niet kan.'

Hopen op een natte zomer

En intussen blijft de handhaver naar boven kijken in de hoop op regen. 'Ik hoop op een paar slechte weken. Dat is niet leuk voor mensen die vakantie hebben, maar het moet gewoon voor de landbouw en de veehouderij. Een ouderwets slechte zomer.'