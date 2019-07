Expeditie Grunnen gaat PIG-nicken

Picknicken op het RTV Noord-picknickkleedje heeft het team van Expeditie Grunnen al gedaan, maar PIG-nicken nog niet. Een echte PIG-nic is georganiseerd in Boerakker: picknicken tussen de varkens. Dat kan alleen maar gezellig zijn.

Al dansend komen Derk Bosscher, Petra Mulder en Teade Jagersma in De Wilp de tuin in tijdens het Arabische feest. Joseph uit Dubai wordt één jaar oud en viert dit in Nederland met zijn grote familie. Er wordt muziek gedraaid, taart gegeten en veel gedanst. Een knalfeest!

Ook in Expeditie Grunnen:

- Auto inpakken en op vakantie

- Het zondaggevoel in de stad

- Geocaching in Boerakker

- American Car Event in Marum

- En nog veel meer

