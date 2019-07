Groninger gezin vertrokken voor zeiltocht naar Australië

Met enige vertraging vanwege het hoge water vertrok de Isis met aan boord Joost en Froukje Deutekom en hun twee kinderen Wende (4) en Isa (3) voor de eerste etappe richting Texel.

Vandaar uit gaat het door naar Engeland en dan richting het zuiden.

De zeilers waren zondagmiddag tot het laatste moment bezig om de boot klaar te maken voor vertrek.

Een reis van twee jaar

'Mensen die iets soortgelijks hebben gedaan hebben ons aangeraden om een datum te kiezen en dan ook echt te vertrekken. Dat is prettiger voor familie en vrienden en ook voor je zelf want zo'n boot is nooit klaar en dan blijf je maar steeds een week uitstellen om weer iets af te maken', aldus Joost Deutekom.

Het is uiteindelijk de bedoeling om over twee jaar weer op Schiphol aan te komen. 'We varen naar Australië en gaan daar misschien nog wat over land reizen, maar we verkopen in ieder geval de boot daar en dan vliegen we over twee jaar terug naar Nederland.'

