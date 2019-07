Google steekt geld in app om kinderen enthousiast te maken voor het Gronings

Google stopt 30.000 euro in het taalproject Van Old noar Jong van Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC). Door de onderwijsgame moet het Grunnegers onder jongeren worden gestimuleerd.

'Google heeft een groot datacenter in de Eemshaven. En overal waar ze zitten, stoppen ze ook wat geld in lokale initiatieven, vaak met een educatieve en een technische component', legt Martijn Wieling uit. Hij is bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse Taal en Cultuur. 'Onze aanvraag past daar goed in en is gehonoreerd.'

Doelgroep vergroot

Een jaar geleden werd ook al een aanvraag gedaan voor een bijdrage van Google, maar die werd afgewezen. Volgens Wieling omdat de app zich aanvankelijk alleen zou richten op basisschoolkinderen in Doodstil, Zandeweer en Eppenhuizen. 'Maar dat vonden ze een te kleine doelgroep. Het doel is nu om het uit te rollen in een stuk of twintig Groningse dorpen.'

Alles zit erin: luisteren, lezen, praten en ook een beetje schrijven Martijn Wieling - Hoogleraar

Speels

Het idee is om kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met het Gronings. 'Op een leuke manier. Ze gaan er geen volwaardige sprekers van worden, dat gaat niet. Maar alles zit erin: luisteren, lezen, praten en ook een beetje schrijven. En dat op een heel speelse manier, want het is een game.'

'We leggen niet van tevoren op wat ze moeten leren, maar hebben juist aan de lokale bewoners gevraagd wat ze belangrijk vinden om aan de kinderen door te geven. Zij lezen verhaaltjes voor, met een aantal Groningse woorden die zij van belang vinden. Dan moeten de kinderen een plaatje kiezen, dat het verhaal het beste weergeeft.'

De app is nog niet 'vol'. 'Bij deze roepen we ook andere dorpen die willen meedoen op om contact op te nemen met het Centrum Groninger Taal & Cultuur.'

Nog niet klaar

In de loop van 2020 moet er een eerste versie liggen, hoopt Wieling. 'En als de app er is, is de broncode eventueel ook voor andere streektaalorganisaties als basis te gebruiken.'

