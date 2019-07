Zes jonge steppekiekendieven vliegen uit in onze provincie

In 2017 werd voor het eerst officieel vastgesteld dat er een paar steppekiekendieven broedde op een Groningse graanakker. In 2018 mislukte een broedpoging. Op een andere akker van dezelfde boer waar eerder vier jongen opgroeiden, zijn nu zes jonge steppekiekendieven uitgevlogen.

Voldoende voedsel

Het was spannend of alle jongen zouden overleven, want de vader moet op akkers, in weilanden en in achtertuinen van buurtbewoners wel voldoende voedsel verzamelen voor zijn kroost.

De steppekiekendief broedt doorgaans in Oost-Europa en Azië. De laatste jaren wordt de roofvogel heel af en toe in Nederland gezien.

'Zo'n Groningse akker ziet er mooi uit'

Volgens Bauke Koole, ecoloog bij collectief Midden-Groningen is het heel bijzonder dat de steppenkiekendief niet in Nederland leeft. 'Maar wij doen aan trektellingen en we zien ze de laatste jaren steeds hier langstrekken.'

Koole denkt dat de steppekiekendief in Groningen kan leven vanwege het hoge muizenaanbod. 'Hij moet gedacht hebben, zo'n Groningse akker ziet er mooi uit. Daar zitten vast veel muizen.'

