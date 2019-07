Beregeningsverbod of niet? Kwestie van definitie

Heeft waterschap Hunze en Aa's nu wel of niet een beregeningsverbod ingesteld in delen van onze provincie en in de kop van Drenthe?

'Er is geen beregeningsverbod, maar in het gebied waar we geen watertoevoer hebben, gelden algemene regels. Als er over een stuw geen water meer heengaat, mag er op die plek geen oppervlaktewater meer gebruikt worden voor beregening', legt hydroloog Ronald Leraar van het waterschap uit.

'Dat is een regel die er eigenlijk altijd al is en waar wij nu op gaan controleren. Vooral in het Drentse deel. Men mag niet meer onttrekken, maar strikt genomen is het geen beregeningsverbod.'

'Het is gewoon een regel'

'Je moet het zo zien: op de snelweg mag je niet met een brommer rijden, maar de politie hoeft daar niet apart een verbod voor af te kondigen. Het is gewoon een regel dat het niet mag.'

In de rode gebieden mag geen oppervlaktewater gebruikt worden voor beregening als het water niet meer over de stuwen komt (Bron: Hunze en Aa's)



Een beregeningsverbod is een stap verder, legt Leraar uit. Dat gebeurt alleen als het water in sloten of kanalen te laag staat en er niet voldoende water aangevoerd kan worden van elders. Dat was vorig jaar het geval in Drenthe.

Geen verbod, wel alert

Ook bij waterschap Noorderzijlvest is van een sproeiverbod geen sprake. 'Daar zien wij ook geen aanleiding voor. Maar we zijn wel extra alert', zegt woordvoerder Siebrand van der Wal.

'Gemiddeld is er op dit moment tussen de 150 en 180 milimeter neerslagtekort. Dat is iets minder dan vorig jaar. Maar een tekort is nooit goed.'

Beregenen? Graag melden

Beide waterschappen vragen boeren die van plan zijn hun akkers te beregenen wel om dat vooraf te melden.

'Als ze zeggen waar en hoe lang ze willen beregenen, weten onze waterbeheerders waar eventueel wat extra water naartoe moet', legt Van der Wal van Noorderzijlvest uit.

'Soms zien we zeven of acht boeren op één watergang beregenen, dat gaat gewoon niet', zegt Leraar van Hunze en Aa's. 'Stem het even met de omgeving af. Staan er al heel veel haspels te draaien, dan graag op een andere plek. Of doe het om en om.'

Overigens gelden voor het onttrekken van grondwater weer andere regels.

