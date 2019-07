Steenfabrikant en schrijver Henk Strating (89) overleden

In zijn woonplaats Winschoten is afgelopen donderdag Henk Strating overleden.

Strating was telg van de familie die al sinds 1883 actief is in de steenindustrie in Oost-Groningen. Zo dreef Strating lange tijd de steenfabriek in Winschoten, die tot 1968 op de plek stond waar nu theater De Klinker staat.

Steenfabriek Oude Pekela

Strating sloot de fabriek in '68 in Winschoten en concentreerde al zijn activiteiten in Oude Pekela. Eind vorige eeuw namen twee van zijn drie zoons de fabriek in Oude Pekela over van hun vader.

De steenfabriek in Oude Pekela bestaat nog steeds en is de laatste overgeblevene van de ooit grootschalige steenindustrie in onze provincie.

Actief leven

Henk Strating was daarnaast onder meer actief als raadslid voor de VVD in Winschoten, voorzitter van de Kamer van Koophandel in Veendam en van Groningen en voorzitter van het Klokkengieterijmuseum en museum Slag bij Heiligerlee.

Ook schreef hij een boek over de 100-jarige geschiedenis van de eigen steenfabriek en kwamen er twee boeken van zijn hand over de oorlogsjaren 40-45 in Winschoten en Oost-Groningen. Verder was hij een van de de grondleggers van het joodse monument in de Molenstad.

Henk Strating is 89 jaar geworden. Hij wordt donderdag in besloten kring gecremeerd.