Man fotografeert stiefdochter (16) stiekem terwijl ze doucht

Daarvan zijn tien maanden voorwaardelijk.

Het meisje was 16 jaar oud toen ze in 2008 naakt werd gefotografeerd. Ze wist niets van deze foto's, totdat de agenten in augustus 2017 bij haar aan de deur kwamen en haar met deze beelden confronteerden.

Kinderporno

De beelden waren getraceerd op internet. Het betrof kinderporno en daarom was er onderzoek gedaan naar de herkomst van de beelden. Op de computer van haar stiefvader vonden de agenten de bewuste naaktfoto's. Er stond meer kinder- en dierenporno op de computer. De dochter deed samen met haar moeder aangifte.

Verborgen camera

De Winschoter bekende dat hij in de woning in de gemeente Loppersum ooit een camera in de badkamer verborg en heimelijke opnamen maakte. Jaren later deelde hij de foto's met een kennis. De kennis plaatste de beelden op internet.

In ondergoed door de kamer paraderen

De Winschoter stond ook terecht van ontucht in 2006. Op een oud filmpje was te zien dat hij de blote borsten van zijn stiefdochter aanraakte. Hij liet het kind ook eens voor 20 euro in ondergoed door de kamer paraderen.

Pervers

De officier van justitie noemde de gedragingen van de verdachte 'pervers' en 'ziek'. Hij eiste daarom dat de man zich in de proeftijd laat behandelen. De advocate van de Winschoter vroeg vrijspraak van het verspreiden van kinderporno. Een juridisch puntje, zei ze. Het slachtoffer was inmiddels volwassene toen dit gebeurde.