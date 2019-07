Winschoten heeft weer historische brandweer bellewagen na gouden tip

Een bellewagen is precies zoals de naam het al zegt. Het is een brandweerwagen met een koperen bel en niet met een sirene. Bij brand ging de brandweer al bellend door de straten.

Verstopt onder het stro

In de nadagen van de oorlog hadden de Britse bevrijders de Austin K2 meegenomen naar Winschoten. Daar deed het markante voertuig jaren dienst als vervanging van de brandweerwagens - twee Fords uit 1912 en 1939 - die de Duitsers hadden gevorderd en naar Duitsland hadden getransporteerd.

De Winschoter brandweer wist alleen de AA-Ford uit 1930 uit de handen van de Duitsers te redden door de brandweerwagen onder het stro te verstoppen in een boerderij aan het Zuiderveen.

Goede vervanger

De Austin K2 van de Engelsen was jarenlang een goede vervanger. Maar ergens in de jaren vijftig is de bellewagen verdwenen uit Winschoten. En niemand weet waarheen.

De SOB wilde de bellewagen graag terug in de collectie. Maar een uitgebreide zoektocht leverde niks op. 'We hebben hulp van deskundigen gehad en van de gemeente, maar we zijn gestrand in niemandsland. Nergens meer te vinden. Totdat we een tip kregen dat er ergens in Gelderland nog eentje stond bij een particulier', vertelt Dick Zwart van de SOB.

Onderhandelen

'Het bleek een exacte kopie van onze bellewagen van te zijn. Na wat onderhandelen hebben we hem gekocht'. Maar heeft de SOB wel het geld om de oude brandweerwagen te kopen?

'Nee', zegt Zwart. 'Eerlijk hè. We zijn gewoon afhankelijk van sponsoren. Zelf betalen we een deel en we krijgen ook nog een deel van een sponsortocht naar de Noordkaap'. mensen die ons een warm hart toedragen kunnen contact met ons opnemen', besluit Zwart.

