12.000 oude stenen vormen nieuw aardbevingsbestendig huis

Het is inmiddels 4,5 jaar geleden dat Zwarberg en zijn vrouw Lenie hun karakteristieke woning aan de Schepperbuurt in Termunterzijl gedwongen moesten verlaten. Het huis was teveel aangetast door aardbevingen om er nog langer veilig te kunnen wonen. Sinds die tijd wonen ze op kosten van de NAM in een huurhuis in Termunten.

Juridische strijd

Zwarberg is al jaren met de NAM verwikkeld in een juridische strijd over de versteviging van zijn huis. Na jaren van gesteggel komt die versteviging neer op complete herbouw op een nieuwe dikke betonnen fundering, met daarop houtskeletbouw. Om dat skelet worden muren gebouwd.

Hij heeft bedongen dat daarvoor de stenen uit zijn oorspronkelijke woning gebruikt worden. 'Als je hier in de straat kijkt, dan staan daar oude huizen. Het is een beschermd dorpsgezicht en dat moet ook zo blijven. Ook al is het duurder dan wanneer je nieuwe bakstenen gebruikt', vertelt Zwarberg.

En dus is nu te zien hoe het oude huis van Zwarberg als het ware een nieuw leven krijgt. De stenen worden één op één op elkaar gemetseld, totdat er een nieuw 'oud' huis staat.

Laatste rechtszaak?

De NAM is na een aantal rechtszaken met bijna 390.000 euro over de brug gekomen, maar volgens Zwarberg is dat niet voldoende om alle kosten te dekken. In september dient voorlopig de laatste rechtszaak. Dan wil hij ook de rest van de kosten vergoed krijgen van de NAM.

