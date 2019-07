Akkerbouwer over droogte: 'Risico van ons vak'

Kor Hoving is zo'n akkerbouwer. Hij verbouwt onder meer suikerbieten en aardappels in Tripscompagnie, op de grens van Midden-Groningen en Veendam.

Nuchter

'Je maakt je wel iets zorgen, maar het hoort bij de risico van ons vak', kijkt Hoving nuchter vooruit naar de tropische dagen. 'Ik zou eigenlijk niet weten wat je tegen die structurele droogte kan doen', zegt hij.



Hoving kijkt met de schep in de hand of er nog water of vocht in de grond zit. 'Nee, het is gortdroog, net bakpoeder. Als de grond genoeg vocht bevat, blijft het liggen in de hand.'

Rijst

Voor de korte termijn hoop Hoving op regen, veel regen. Op de lange termijn is nadenken over het verbouwen van andere rassen ook een optie. 'Een ander ras verbouwen kan eventueel, maar een ander gewas eigenlijk niet. Hennep en mais zijn redelijk bestand tegen de hitte, maar ook die hebben vocht nodig,' zegt Hoving.

'Om over te schakelen op rijst of zo, dat is misschien de toekomst. Maar voor nu moeten we het hiermee doen. Voor dat soort producten is vanuit hier ook nog geen vraag.'



Sproeiverbod

Hoving: 'Voor een sproeiverbod ben ik nog niet zo bang. We zitten hier nog niet zo ver boven het NAP, en kunnen nog zat water krijgen uit het IJsselmeer.'

'Ik heb ook geen klachten over het waterschap. Dat gaat tot nu toe hartstikke goed. Die mensen van peilbeheer die bel je en je zegt waar je gaat sproeien. Dan zorgen zij dat er water is.'

'Tot op heden ervaar ik hier nog geen paniek', aldus Hoving.

