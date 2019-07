Bootjesvaarders in Veendam: 'Wij zijn net bekende Nederlanders'

Ze wisten even niet wat ze overkwam. Henk en Marijke van den Hoek uit Amersfoort voeren nietsvermoedend de haven van Veendam binnen, toen zij opeens te horen kregen dat hun bootje de vijfhonderdste is dat dit kalenderjaar het dorp aandoet.

Opeens hadden zij de burgemeester van Veendam én meerdere fotografen voor hun neus. 'Wij zijn net bekende Nederlanders. Ik denk dat wij straks handtekeningen gaan uitdelen', zegt Henk lachend.

Vanmorgen werd ons verteld dat wij de vijfhonderdste waren. 'Het is wel geinig', zegt Marijke. De twee visten enkele jaren geleden achter het net. Henk: 'Toen lagen wij in Stadskanaal achter een bootje dat de duizendste bleek te zijn. Maar toen kregen wij wel een gebakje van die mensen hoor.'

Dit jaar ging de eer voor het vijfhonderdste bootje in Veendam dus naar het stel uit Amersfoort. Beide zijn met pensioen, varen hun routes door heel Nederland en overal waar ze komen pakken ze de fiets en maken ze de nodige kilometers.

Veendam voelt goed, vertelt Henk. 'Mijn vrouw moest naar de dokter. Toen wij aan een meneer vroegen waar de dokter is, pakte hij de auto en bracht ons die kant op.' Marijke vult aan: 'Hij is ook nog meegereden naar de apotheek. Dat was heel erg fijn.'

Vandaag geen bezoekje aan de huisarts, wel een situatie waar de twee niet bepaald gewend aan zijn. Burgemeester Sipke Swierstra bracht de twee een bloemetje en meerdere fotografen wilden een plaatje schieten van het stel met hun bootje op de achtergrond.

Marijke moet er nog even aan wennen, maar ziet er al vrij snel de lol van in zodra Henk het op zijn heupen krijgt. 'Wij gaan zo handtekeningen uitdelen en zwaaien naar de mensen langs de kant. Morgen hangen we nog even wat vlaggetjes op, haha.'

Naast dat het leuk is dat bezoekers van Veendam in het zonnetje worden gezet, is het belangrijk voor het dorp. Burgemeester Sipke Swiersta: 'Wij zien elk jaar een constant aantal boten dat hier naartoe komt. Elke keer rond deze tijd mogen wij de vijfhonderdsteverwelkomen. Daar zijn wij heel blij mee.'

De aantrekkingskracht van Veendam? Swierstra: 'Onze plek is heel geschikt om in de route mee te nemen. Het is een aantrekkelijk gebied. Je hebt hier allemaal kanalen, kleine dorpen en veel historie. En Veendam is ook leuk. Ik hoor vaak dat mensen het gezellig vinden.'

Vijfhonderd bootjes is veel, maar nog lang niet genoeg als het aan de burgervader ligt. 'Wij hopen dat het op dezelfde manier doorgaat en dat wij aan het eind van het seizoen de duizendste bezoekers kunnen verwelkomen. Dat gaat vast lukken', besluit Swierstra.