Lopend Vuur: Rijden met slippers of naaldhakken moet ook in Nederland verboden worden

In veel vakantielanden - zoals Frankrijk of Spanje - is autorijden op slippers, blote voeten of op naaldhakken verboden.

Bij ons is het niet officieel verboden. Dat wil zeggen: het wordt niet letterlijk in de wet benoemd. Wel staat in de wet dat je je als automobilist zo dient te gedragen, dat je geen gevaar voor anderen oplevert.

Kans op ongeluk groter

Mocht je op naaldhakken of slippers autorijden, dan kun je achter een pedaal blijven haken of je voet kan zelfs wegglijden. De kans op een ongeluk is daardoor simpelweg groter als je geen stevig schoeisel draagt. Reden voor Veilig Verkeer Nederland om autorijden met blote voeten of teenslippers dan ook af te raden.

Hoe denk jij hierover?

Ons Lopend Vuur

Praat mee

Wil jij meepraten over ons Lopend Vuur? Deel je mening en toelichting op onze Facebookpagina of laat het telefonisch weten via 050-3188288.

Wel of geen last van hooikoorts?

Gisteren waren we in het Lopend Vuur benieuwd of jij ook last hebt van hooikoorts. Daarover waren de meningen erg verdeeld, zo bleek. Ruim 51 procent liet weten van wel, terwijl een kleine 48 procent geen last van hooikoorts heeft.