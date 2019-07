Rondje Groningen: Wil je nu geld, of later?

Stad en Ommeland fraai in beeld gebracht (Foto: Caitlin.fotografie/ Instagram)

Natuurlijk, het is warm deze dagen. Of bloedheet zelfs - zo je wilt. Maar er zullen toch wel andere leuke berichten rondslingeren binnen de Groningse sociale media?

Rondje Groningen

1) We beginnen eens met deze fraaie plaat

Je zou deze foto van Caitlin.fotografie 'Teken van de tijd' kunnen noemen. Of 'Oud en nieuw'. Of is toch 'Stad en Ommeland' beter?

2) Wordt het Groninger Forum de mooiste bieb van Nederland?

Het wordt een strijd tussen Noord en Zuid, verwacht blogger Mark Deckers. Hoe dan ook krijgt de bibliotheek in de Lochal in Tilburg zware concurrentie, verwacht hij.

3) Bakken geld voor een kleine woning

Sikkom fronst de wenkbrauwen. Dertig vierkante meter voor 175.000 euro?

4) Ooievaarplaag!

Of nee, geen plaag misschien. Maar het is absoluut een bijzonder gezicht: Pascal van Timmeren kiekte 15 ooievaars op één plaat... in Froombosch.

5) Sereen in het park

Over beestjes gesproken: vertrouw die maar toe aan Ismaël Lotz:

6) Wil je nu geld, of later?

De Krantenjongens, zelfbenoemde ondernemers in de dop, vragen op straat in Groningen hoe mensen in de Herestraat met geld omgaan.

7) Sikkom zit weer makelaar op de hielen

Ditmaal is makelaar MoyMoy aan de beurt. Zij kent huurwoningen toe aan studenten en woningzoekenden die de meeste punten hebben. Maar: die punten kan je afkopen...

8) Domeistoen vraagt om steun

Kom kijken kom kopen, vraagt de oude pastorietuin in Pieterburen.

9) Ja, je kan het ook gewoon zo doen

Het is heet buiten, en dat blijft de komende dagen ook zo. Dat betekent dat we ook bij RTV Noord op zoek zijn naar bijzondere, onderhoudende verhalen. Bij Studio040 geven ze het helemaal maar op.

10) Water voor iedereen!

De hitte deed Freija Ayushi bewegen om ook aan de dieren in onze provincie te denken. 'Het idee is om wat schaaltjes of bakjes met water buiten te zetten op plekken waar diertjes weinig water hebben', zegt ze. En dus maakte ze een evenement aan op Facebook. Doe je mee?

11) Oké oké, nog één hittetip dan

Van Klaas. Proost!

Rondje Groningen