Waterbedrijf: 'Even geen gazon sproeien of auto wassen'

'Als we allemaal wat extra letten op ons waterverbruik, dan is er genoeg voor iedereen.' Waterbedrijf Groningen roept iedereen op tijdens de huidige hittegolf de tuinsproeier en de hogedrukreiniger niet te gebruiken.

'We hebben voldoende water, dat is het probleem niet', zegt woordvoerder Tabitha Petter van Waterbedrijf Groningen.

'Maar met deze hittegolf hebben we natuurlijk een hoog piekverbruik. De kans bestaat dat de druk omlaag gaat, waardoor bij mensen aan het einde van ons leidingnet minder water uit de komt. Zoals in de omgeving van Lauwersoog. Daar merken ze dat echt.'

Als mensen een opblaasbadje willen laten vollopen, moeten ze dat vooral doen. Maar niet tijdens piekuren Tabitha Petter - Waterbedrijf

Opblaasbadje

Petter: 'Om dit te voorkomen, roepen we iedereen op deze week niet de auto te wassen, het terras schoon te spuiten of het gazon te sproeien. Maar als mensen voor hun kinderen een opblaasbadje willen laten vollopen, moeten ze dat vooral doen. Alleen liever niet tijdens de ochtend- of avondpiek, als iedereen voor of na het werk even wil douchen.'

Beschermd gebied

De Punt is één van de plekken waar drinkwater wordt gewonnen. Dat water komt uit de Drentse Aa. Dit is een beschermd beekdalgebied. Hier mag geen water van elders (het IJsselmeer) worden aangevoerd. Om te voorkomen dat het natuurgebied verdroogt, heeft het waterbedrijf de winning van oppervlaktewater voorlopig verlaagd.

'In plaats daarvan maken we daar nu meer gebruik van grondwater', zegt Petter. 'Dat is één van de lessen van de droogteperiode van vorig jaar.'

Koelwater voor de industrie

Los van de hitte en droogte is de drinkwatervraag in onze provincie de laatste jaren sowieso toegenomen. Met name de industrie in de Eemshaven, zoals de datacenters van Google, slurpt koelwater.

'We zijn vorig jaar begonnen met de aanleg van een nieuwe leiding naar de Eemshaven', zegt de woordvoerder van het waterbedrijf. 'Maar die is pas volgend jaar klaar. We moeten deze periode zien te overbruggen.'

Lees ook:

- Alles over de hitte in ons hitteblog

- Let op: hier nog even niet zwemmen vandaag

- Nationaal hitteplan afgekondigd: het kwik gaat richting 40 graden