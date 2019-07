Wat doen gemeenten (zoals Groningen) tegen de hitte?

De gemeenten in de provincie dragen ook hun steentje bij om inwoners en eigen ambtenaren door de tropische dagen heen te loodsen. Maar wat - dat verschilt per gemeente.

Met name de gemeente Groningen kan snel antwoord geven op wat er precies veranderd in een hete zomerweek als deze.

Stadsbeheer

Medewerkers van stadsbeheer van die gemeente beginnen daar waar mogelijk iets eerder met werken in de wijken. Ze krijgen extra water mee en werken zo veel mogelijk in de schaduw. Als het nodig is, zijn de pauzes iets langer.

De bomenploeg begint woensdag om 06.00 uur met snoeien. Zij doen dat elektrisch dus dat zorgt naar verwachting niet voor lawaai op de vroege ochtend.

De dienstverlening voor het ophalen van afval gaat gewoon door. Wel doet de gemeente het naar eigen zeggen iets rustiger aan en delen de medewerkers het werk wat anders in.

Er zijn de komende dagen bijvoorbeeld zeven auto's die de routes voor de ondergrondse containers rijden in plaats van de gebruikelijke vijf auto's. De routes zijn zodoende iets minder zwaar.

Bruggen

Voor de bruggen hanteert de gemeente Groningen het volgende protocol: bij 27 graden of meer fietst de brugwachter regelmatig mee met de op afstand bedienbare bruggen. Zo kan de brugwachter de werking van de bruggen beter in de gaten houden. Bij lokale bediening gebeurt dit al door de aanwezige brugwachter.

Bij 30 graden of meer worden alle bruggen lokaal bediend. De storingsdienst controleert bovendien alle bruggen regelmatig op de werking tijdens meerdaagse hitte. De bruggen in Stad worden niet nat gemaakt, meldt de gemeente. Dat doen provincie en Rijkswaterstaat overigens wel:

Hitteplan

GGD Groningen volgt het Nationaal Hitteplan. Op de site van de GGD staan tips om zo goed voor jezelf te zorgen en het hoofd koel te houden. Het is ook een oproep om op kwetsbare groepen mensen te letten, zoals ouderen, baby's, jonge kinderen, chronisch zieken, mensen met overgewicht en mensen in verzorgingshuizen.

Dit geldt ook voor mensen die veel buiten zijn, zoals sporters, evenementenbezoekers of mensen die buiten werken.

Terrassen deze dagen langer open...

De terrassen mogen een uur langer open blijven, in elk geval op woensdag 24 juli. Het Tropisch Weer Scenario is dan van kracht, aldus de gemeente. Buiten borrelen kan daarom tot 3 uur 's nachts in plaats van 2. Dat is de tijd in het centrum en aan het water. Daarbuiten mogen terrassen tot 2 uur 's nachts open blijven, in plaats van 1 uur.

Bij uitzonderlijk warm weer kan de gemeente toestemming geven voor ruimere openingstijden van terrassen in Stad. Uitzonderlijk warm wil zeggen: wanneer het KNMI een weersverwachting aangeeft met een middagtemperatuur van 27 graden of hoger.



Woensdag bekijken de horeca-inspecteurs ze aan de hand van de weersvoorspelling of de terrassen ook donderdag en vrijdag langer open kunnen blijven. Zoals als het er nu uitziet, lijkt dat het geval.

... en met meer stoeltjes

Verder mogen horecaondernemers de komende dagen al om 11:00 uur 's ochtends de terrasstoelen buiten zetten in een groter gebied dan normaal. Kroegbazen zonder terrasvergunning hebben op deze dagen toestemming om ook tafels en stoelen buiten te zetten.

In gemeente Groningen merk je de hittedagen op verschillende manieren dus. Andere gemeenten zijn niet zo actief. Navraag bij verschillende gemeenten, levert vooral op dat er niet zoveel bijzonders wordt gedaan.

Oldambt

De gemeente Oldambt treft een aantal maatregelen. Het afvalbrengstation sluit om 12:00 uur. Vanaf woensdag werken de buitenmedewerkers verder volgens een tropenrooster, in elk geval tot en met vrijdag.

Mochten er problemen aan de wegen ontstaan door de hitte, dan gaat een calamiteitenplan in werking dat is voorbereid samen met een aannemer.

Loppersum

Ook gemeente Loppersum houdt de bruggen en wegen extra in de gaten. 'Mocht het asfalt te heet worden en gaan 'kleven' of bruggen willen niet meer openen/sluiten, dan zorgen we voor passende maatregelen, zoals zand strooien op wegen of het nat maken van de bruggen.

'De droogte zorgt er voor dat we jong geplante bomen en struiken dagelijks water geven, ook bloembakken worden van water voorzien. Daarnaast beregenen we enkele sportvelden.'

En: 'We zorgen voor beschermende kleding, petjes, zonnebrandcrème en voldoende water voor onze buitendienstmedewerkers en de aannemers die buiten werken.'

Westerwolde

'Uiteraard wordt er door onze medewerkers van de buitendienst in hun werkzaamheden wel rekening gehouden met de hitte en de felle zon. En met betrekking tot evenementen wordt in verband met de droogte ook geadviseerd omtrent het gebruik van open vuur.'

Midden-Groningen

Gemeente Midden-Groningen neemt dan weer niet al te veel extra maatregelen. Ze vraagt mensen wel om hun afvalcontainer vroeger aan de weg te zetten. De afvalophalers beginnen deze week een half uurtje eerder, om 7 uur.

Volgens een woordvoerder is de hinder van de hitte een stuk minder dan bijvoorbeeld in Stad. 'Gewoon normaal blijven doen en elkaar niet gek maken, dan waait de hitte vanzelf wel weer over.'

Andere gemeenten reageerden helemaal niet op de vraag wat er met de hitte verandert. Misschien zijn die maatregelen ook niet overal nodig. Zo is de gemeente Westerkwartier vanwege het zomerrooster überhaupt maar bereikbaar tot 12.00 uur.

