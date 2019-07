'Musselkanaal is voorbeelddorp voor krimpbestrijding

Dat programma werd enkele jaren geleden opgetuigd dankzij financiële steun van de provincie Groningen, de gemeente Stadskanaal en woningcorporatie Lefier.

De partijen legden de afgelopen jaren ruim vijf miljoen euro op tafel.

Krimp bestrijden

De afgelopen periode zijn er 80 huurwoningen gesloopt in het dorp en werden er ongeveer 40 teruggebouwd. Door de krimp is er minder behoefte aan huurwoningen in Musselkanaal en zo is de woningvoorraad op het gebied van kwaliteit verbeterd.

Daarnaast is 'het gat' bij de Anjerstraat en de Rozenstraat opgeknapt, staat er nu een monument als herinnering aan de ter ziele gegane LTS en werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in een opgezette moestuin. De gedachte erachter is: niet alleen de krimp wordt bestreden, ook wordt er gewerkt aan 'noaberschap'.

Nieuw leven

Al die ontwikkelingen verheugen de nieuwe programmamanager Anton Bardie. 'Of Musselkanaal een voorbeelddorp moet worden? Ik denk dat het dat al is. De afgelopen jaren is er veel gebeurd.' Bardie is net aangetreden maar ziet: er wordt nieuw leven in Musselkanaal geblazen.

Dorpsbedrijf

Voor de toekomst zijn er ook voldoende plannen. Zo wil Bardie in samenspraak met Dorpsbelangen Musselkanaal de mogelijkheden verkennen tot het opzetten van een dorpsbedrijf.

'Het zwembad is een voorbeeld wat al als dorpsbedrijf wordt gerund. Ons idee is om voor het groenonderhoud in de collectieve ruimte een dorpsbedrijf op te zetten, waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen werkervaring op te doen. Als bruidsschat bij de start van het dorpsbedrijf kan ik me voorstellen dat de gemeente ons dan het onderhoudscontract gunt. Ook zou je bijvoorbeeld klussen voor woningcorporatie Lefier kunnen gaan doen. Dat zijn mogelijkheden om Musselkanaal nog mooier te maken.'