Noodopvang voor internationale studenten gaat 49 euro per week kosten

Internationale studenten die komend studiejaar gebruik maken van een noodopvang-bed in een slaapzaal, moeten daarvoor 7 euro per nacht neerleggen. Ze moeten minimaal voor een week betalen.

Dat bevestigt RUG-woordvoerder Jorien Bakker.

120 kamers, 180 bedden

Een samenwerkingsverband van de overheid, onderwijsinstellingen en woningcorporaties stelt drie soorten opvang beschikbaar voor internationale studenten in het komende studiejaar. De Esdoornflat is de belangrijkste locatie, met 120 gemeubileerde kamers voor 375 euro per maand.

Als die vol zit, worden studenten doorverwezen naar slaapzalen aan de Metaallaan en de Peizerweg. Daar staan 180 bedden, die studenten dus 49 euro per week gaan kosten.

In totaal hebben de RUG, gemeente en Hanzehogeschool dus 300 plekken voor (internationale) studenten die zelf niet direct woonruimte kunnen vinden.

Prijzen hotelboot vorig jaar hoger

Bakker noemt de voorbereiding beter dan afgelopen twee jaar. Vorig jaar konden studenten in nood een beroep doen op een hotelboot of een grote slaaptent. De slaapplek op de boot kostte aanvankelijk 49,50 euro per nacht, de tent 12,50 euro. Na kritiek werd de prijs van de hotelboot verlaagd naar 25 euro per nacht. In de tent slapen werd gratis.

Het beeld was dat het ging om honderden studenten, maar dat is niet zo Jorien Bakker - RUG

Bakker: 'Het waren wel veel minder studenten dan iedereen denkt. Het beeld was dat het ging om honderden studenten, maar dat is niet zo. Op het drukste moment sliepen 43 mensen in de tenten en 75 in de boot. Hoeveel het er in totaal waren is moeilijker te zeggen, omdat er heen en weer werd verhuisd.'

'Volgens studentenbeweging DAG waren er daarnaast zo'n 150 studenten die sliepen bij mede-studenten en docenten', vult Bakker aan.

De gemeente houdt voor komend studiejaar rekening met zo'n 500 internationale studenten meer dan vorig jaar. De komende maanden worden tellingen verricht om te zien of die prognose klopt.

