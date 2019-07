Bijzondere oogst in Kleine Huisjes: de witte aalbes

Het is een voor Groningen bijzonder gewas: de witte aalbes. Boer Ale Havenga van Landgoud in Kleine Huisjes is de enige die dit gewas teelt.

Deze week zijn de omstandigheden om te oogsten ideaal.

Bessenplukker

Havenga gebruikt daarvoor een, voor onze provincie, unieke bessenplukker. Die trilt en schudt de besjes van de takken, zuigt bladeren en ander groen weg en verzamelt de besjes in kratjes. Havenga kocht de oude machine jaren geleden voor een prikkie en knapte hem op.



De bessenplukker aan het werk (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)



Ook al duurt de oogst maar één ochtend per jaar, toch komt de bessenplukker goed van pas. Met de hand plukken zou zeker een week duren.

Onopvallend

'Wite aalbessen zijn teelttechnisch gezien een ideaal gewas', zegt Havenga. 'Als ze groen of wit zijn vallen ze niet op, ik heb geen netten nodig om ze te beschermen tegen spreeuwen en andere vogels.'

'Toverbessen'

In totaal heeft Havenga twintig are aan witte aalbessen. Dat levert 2000 kilo aan oogst op. De bessen worden verwerkt tot onder meer siroop en wijn. Havenga: 'Het zijn eigenlijk toverbessen. De pitjes in de bessen verkleuren rood bij verhitting, en daarom is de siroop rood.'



De witte aalbes (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Geen echte wijn

'De witte wijn is eigenlijk een niet-wijn-wijn', vervolgt de akkerbouwer. 'Wijn moet gemaakt zijn van druiven, en niet van bessen.' Of het nu wel of geen wijn is: de drank wordt geschonken door een aantal top-restaurants in de regio.