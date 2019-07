Oorzaak vliegenoverlast Tolbert is niet meer vast te stellen

Wat de oorzaak ook is geweest van de recente vliegenoverlast in Tolbert, het blijft onduidelijk. Zelfs een ingevlogen expert heeft de bron niet kunnen achterhalen.

In juni kreeg de gemeente Westerkwartier de eerste meldingen binnen over vliegenoverlast, vooral uit de wijken Sintmaheerd en Diepswal. Uit onderzoek bleek al vrij snel dat de oorzaak niet lag bij de bedrijven in de buurt. Ook verder onderzoek leverde niets op.

Expert

Tein einde raad riep de gemeente de hulp in van de Milieudienst Groningen. Die stuurde een expert in ongediertebestrijding erop af. Maar deze specialist kon alleen nog vaststellen dat er van vliegenoverlast geen sprake (meer) is.

Lokzak

Wat te doen als er volgend jaar weer sprake is van overlast? Een mogelijke oplossing is het plaatsen van lokzakken. Een lokzak of vliegenzak lokt vliegen met behulp van natuurlijke (gifvrije) stoffen. Eenmaal in de zak kunnen de vliegen niet meer naar buiten.

Door de lokzakken op verschillende plaatsen op te hangen kan worden vastgesteld waar de vliegen het meest voorkomen. Op deze manier kan de eventuele bron van de vliegenoverlast worden opgespoord.

