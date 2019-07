Student krijgt werkstraf voor het stelen van statiegeld 80 bierkratten

De man woonde vorig jaar in juli in een studentenpand in Groningen. In de tuin stonden de kratten opgestapeld. Omdat zijn moeder op bezoek kwam, bracht de Stadjer de kratten weg, zei hij later tegen de agenten. Hij wilde zijn moeder in een opgeruimde tuin ontvangen.

Het statiegeldbedrag van 312 euro stak de man in eigen zak. En dat was niet de bedoeling. De verzameling kratten was 'spaargeld' van alle bewoners. Eens in de zoveel tijd werden die ingeleverd. Van het statiegeld deden ze samen iets leuks. Een feestje bouwen bijvoorbeeld.

De man heeft het geld nog steeds niet terugbetaald. Hij verscheen niet voor de rechter om dit uit te leggen.

Geen taakstrafverbod

De man is eerder voor diefstal veroordeeld. Eind 2017 kreeg hij een werkstraf en een voorwaardelijke celstraf opgelegd.

Het taakstrafverbod (artikel 22b strafrecht) geldt hier in principe, omdat de man binnen vijf jaar opnieuw hetzelfde feit is begaan. De wet bepaalt in dat geval dat een taakstraf niet heeft geholpen en de rechter nu een andere straf moet opleggen.

De Stadjer heeft de taakstraf echter nog niet volbracht en ontloopt hij dit verbod. Hij moet wel de voorwaardelijke celstraf van een maand uitzitten, omdat hij in de proeftijd een nieuw strafbaar feit heeft gepleegd. Ook moet hij het gestolen bedrag terugbetalen.