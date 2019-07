Maatregelen na kattenkerkhof in Finsterwolde: 'Mijn katten komen niet meer buiten'

Aanwonenden van de Kromme Elleboog in Finsterwolde nemen maatregelen. Langs de weg voor hun woningen zijn de afgelopen jaren negentien katten doodgereden.

'Mijn katten komen niet meer buiten', zegt Frannie Oolders. Zeven van de negentien doodgereden katten waren van haar.

Kattenkerkhof

De Kromme Elleboog is een weg die door Finsterwolde loopt. Het is overzichtelijk en er zijn geen obstakels. 'De weg nodigt uit om hard te rijden', zegt Oolders. Zij ergert zich groen en geel aan de hardrijders.

In de afgelopen jaren zijn ook al twee automobilisten uit de bocht gevlogen en in de sloot beland. Oolders: 'Wij willen niet meemaken dat iemand in de sloot belandt en het deze keer niet overleefd.'

Op twee wielen

En Oolders is niet de enige die zich stoort. Een paar huizen verderop woont Siena Glazenburg. Twee van haar katten zijn onder een auto gekomen en hebben het niet overleefd. 'Je mag hier vijftig, maar tachtig is geen uitzondering. Ze komen hier met gierende banden langsrijden.'

'En dan is het nog maar de vraag of alle banden op het asfalt blijven', vertelt Brenda Robbes. 'Ik heb wel eens een auto gezien die met 140 kilometer per uur door de bocht ging. Die ging op twee wielen door de bocht.'

Maatregelen

De drie inwoners van Finsterwolde nemen maatregelen. Robbes heeft een kattenren achter het huis gebouwd. 'En die gaan wij uitbreiden, zodat mijn drie katten buiten lekker veel ruimte hebben.'

Voor Oolders geldt hetzelfde. Zij is achter in de tuin druk bezig met het realiseren van een kattenren. Ook haar katten mogen de straat niet meer over. Glazenburg pakt het rigoureuzer aan: 'Wij nemen geen katten meer!'

Reactie gemeente

De gemeente Oldambt is op de hoogte van de problemen en kijkt naar mogelijke oplossingen. Oldambt wil met omwonenden in gesprek om samen na te denken over een eventuele oplossing.

Lees ook:

- Buurt is het beu dat katten doodgereden worden: 'Er knapt iets bij je'