Lopend Vuur: Niet klagen over de hitte, het is gewoon zomer

De komende dagen is de kans dan ook groot dat warmterecords gaan sneuvelen. Mogelijk loopt de temperatuur zelfs op tot 40 graden. Gisteren gaf het KNMI daarom code oranje af voor het hele land, behalve voor het waddengebied. En gezondheidsinstituut RIVM heeft het Nationaal Hitteplan voor heel Nederland afgekondigd.

Met het warme weer komen ook de klachten. Maar moeten we niet ophouden met zeuren over de hitte? En gewoon accepteren dat het zomer is?

Slippers

Autorijden met slippers of naaldhakken? Geen goed idee, vond 73 procent van de 6.020 stemmers op het Lopend Vuur van dinsdag. 27 procent was het oneens met de stelling 'Rijden met slippers of naaldhakken moet ook in Nederland verboden worden'.