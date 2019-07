Visboer: 'Het is zo knetterwarm dat ik dicht moet gaan'

'Levensgevaarlijk.' Zo noemt visboer Henk Perdok het verkopen van verse vis bij deze tropische temperaturen. Om die reden gooit hij zijn vishandel in Appingedam om 15 uur al dicht.

Woensdag vlak na zeven uur treft verslaggever Nico Swart de eigenaar van de vishandel. De vitrines van zijn zaak zijn nog leeg. 'Je hoeft er niet te veel in te gooien. Vrouwen bloot, handel dood.'

'Om drie uur is het niet meer te harden. Dan is het zo knetterwarm dat je dicht moet gaan, al kost dat je geld. Het is jammer voor de klanten.'

Zoute haring moet je ter plekke opeten Henk Perdok - vishandeleigenaar

Volgens Perdok is het niet te doen om verse vis op een 'veilige' manier thuis te krijgen. 'Zoute haring moet je ter plekke opeten, daar hoef je niet mee aan de wandel te gaan. Met niks eigenlijk.'

'De meeste mensen hebben geen koeltasjes bij zich. Dat risico wil ik niet nemen, dus ik gooi alles dicht. Je moet elkaar een beetje beschermen.'

'Gisteren had ik ook een man hier die had vier onder de snelbinders en moest naar Godlinze. Nou, smakelijk', lacht Perdok. 'Ik zei: onmiddellijk naar huis. Dat is gewoon gevaarlijk. Ik wil niemand bang maken, maar je moet uitkijken.'

De keuken in

Overigens is het niet zo dat Perdok na drie uur languit met een drankje in de schaduw gaat liggen. Maar wat dan wel? 'Dat wil je niet weten. Een vriend van mijn heeft een restaurant gehuurd en kan nergens een kok vinden. Dus sta ik daar in mijn vrije uurtjes wat te koken.'

'Op elke hoek heb je in de keuken een fles water staan. Je loopt leeg. Maar dat is ook de charme.'

