Terrasje pakken? Stadjers bijna meeste geld kwijt voor een rondje

Wie in de stad Groningen een terrasje pakt, kan bijna het minste aantal rondjes geven in vergelijking met twintig andere steden. Dat blijkt uit het terrassenonderzoek van horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners. Alleen Amsterdam is nóg duurder.

De onderzoekers bestelden op terrasjes in 21 steden tweemaal koffie, twee frisdrankjes, twee biertjes en twee rosé. Dat bleek in Amsterdam het duurste. Kostte zo'n rondje vorig jaar 25,10 euro; dit jaar waren de onderzoekers 27,05 euro kwijt. Dat is een stijging van 7,8 procent.

In Groningen kost een rondje op het terras gemiddeld 23,40 euro en daarmee staat Stad op de negende plek als het om de duurste terrasjes gaat. Vorig jaar stond Groningen nog zesde.

Koopkracht in Groningen niet sterk

Maar omdat de onderzoekers de terrasprijzen ook afzetten tegen het gemiddelde inkomen per week in de steden waar de test werd gedaan (koopkracht), is een rondje geven in Stad toch behoorlijk duur.

Volgens het horeca-adviesbureau verdienen Groningers gemiddeld 473 euro per week. Als je dat vergelijkt met de terrasprijzen in Stad, kun je hier 20,2 rondjes halen. Alleen Amsterdammers hebben minder waar voor hun geld. Daar is het inkomen per week gemiddeld 540 euro en kunnen er precies twintig rondjes gehaald worden.

De koopkracht is het sterkst in Breda, waar er 25,1 rondjes op het terras kunt halen, tegenover een inkomen van 556 euro per week.

Zwolle goedkoopst

Wie puur naar de prijzen kijkt, is dit jaar na Amsterdam het duurst uit in achtereenvolgens Den Haag, Haarlem, Den Bosch en Zoetermeer. In Zwolle is het juist het goedkoopst met 21,88 euro.

Het is niet bekend op welke terrassen de onderzoekers hun drankjes hebben besteld.

