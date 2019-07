Appingedam mag Bristol weren op Woonplein (update)

Het Woonplein in Appingedam (Foto: RTV Noord)

Dat heeft de Raad van State woensdag beslist. De uitspraak maakt een eind aan een zes jaar lange juridische procedure.

Van groot belang

Wethouder Annalies Usmany van Appingedam is enorm opgelucht: 'Deze uitspraak is van groot belang voor het leefbaar houden van onze historische binnenstad. En ook voor andere steden die met deze kwestie te maken hebben, zoals Groningen en Amsterdam, is dit een overwinning', zegt ze.

Leegstand in stadscentrum

De gemeente Appingedam heeft in het bestemmingsplan vastgelegd dat alleen grote detailhandel, zoals meubel- en keukenzaken en doe-het-zelfbedrijven zich op het Woonplein mogen vestigen. Deze maatregel moet voorkomen dat er leegstand ontstaat in het stadscentrum.

Bezwaar

De eigenaar van een winkelpand op het Woonplein, Visser Vastgoed, wil een bovenverdieping verhuren aan schoenen- en kledingwinkel Bristol. Dat staat het bestemmingsplan dus niet toe. Maar Visser Vastgoed legde zich daar niet bij neer.

Beter onderbouwen

Na jaren van bezwaar maken boog het Hof van Justitie in Luxemburg zich in 2016 over de zaak. Dat bepaalde dat de gemeente Appingedam wel bepaalde voorwaarden mag stellen aan de bedrijven op het Woonplein, maar dat die voorwaarden wel beter onderbouwd moeten worden.

Leefbaarheid en vitaliteit centrum

De Raad van State oordeelt nu dat de gemeente aannemelijk heeft gemaakt dat, als er meer ruimte zou komen voor kleine detailhandel op het Woonplein, dit kan leiden tot het vertrek van publiekstrekkers in het centrum. De leefbaarheid en vitaliteit van het centrum zouden dan onder druk komen te staan.

Reactie

Directeur Marco Mol van Visser Vastgoed kan nog niet reageren op de uitspraak van de Raad van State. 'Ik heb nog geen tijd gehad om die goed te bestuderen', laat hij weten.

Landelijke gevolgen

De kwestie of 'gewone' winkels buiten het winkelcentrum bij grote zaken mogen staan, speelt niet alleen in Appingedam. Ook in andere plaatsen probeert kleine detailhandel een voet aan de grond te krijgen op grote winkelpleinen. Deze plannen lijken nu dus ook van de baan.

Dit bericht is aangevuld met een reactie van de wethouder van Appingedam.

