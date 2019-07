Uithuizer kunstenaar is creatief met schroot: 'Hier kan ik wel iets moois van maken'

Van oud ijzer maakt Pieter Oosting uit Uithuizen de mooiste objecten. Zo maakte hij voor de voorstellingen Stormruiter en Jumping Jack decorstukken. Als verslaggever René Walhout langskomt, last Oosting net een gazellenkop in elkaar.

In een stuk roestig oud ijzer een sierlijke gazellenkop zien. Het is een gave waarover de 31-jarige Oosting beschikt. In de boerenschuur van zijn ouders in Uithuizermeeden is hij net bezig om een stuk van een oude fiets te verwerken in het object.

'Het begon met het frame van een oude kruiwagen, hier zat het wiel', zegt Oosting, terwijl hij naar een deel het kunstwerk wijst. 'Het gewei is van een oud fitnessapparaat, hier zit een stuk van een fietsframe en bovenop de kop ligt een oude schoffel.'

Jumping Jack

Oosting is net klaar met het theaterspektakel Jumping Jack dat in mei op het TT-Circuit van Assen werd opgevoerd. Het was één van zijn grootste klussen tot nu toe.

'Daar heb ik heel veel objecten voor gemaakt', vertelt hij. 'Zoals kruiwagens met een gasfles die als kappersstoelen werden gebruikt. Ik heb een Volkswagen Kever voor het stuk geprepareerd en het grote bed van motorvelgen heb ik ook in deze schuur gemaakt.'

Oude ploeg en Triltand Cultivator

Bij de ingang van de boerderij van zijn ouders staat een roestige draak. Het is één van de eerste objecten die hij van oud ijzer maakte.

'Ik was veertien toen ik deze heb gemaakt', legt hij uit. 'Dit zijn een oude ploeg en een Triltand Cultivator, die door mijn vader waren afgedankt. Ik keek ernaar en dacht: daar kan ik wel iets moois van maken.'

Hij zette de haakse slijper erin en begon zijn carrière als oud ijzerkunstenaar. 'Ik ben een creatieve knutselaar, een beetje technicus, kunstenaar én hergebruiker.'