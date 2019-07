Weggebruikers opgelet: in Aduard hebben koeien voortaan voorrang

Koeien van melkveehouderij Kor van der Vis in Aduard kunnen voortaan zelf kiezen of ze in de wei willen grazen. De agrariƫr heeft de eerste koe-oversteekplaats van de gemeente Westerkwartier, die woensdagochtend werd geopend.

'We willen heel graag dat de koeien zelfstandig de weg kunnen oversteken. Op deze manier kan dat', vertelt Van der Vis. Samen met zijn zoon Thijs runt hij de melkveehouderij.

Op zijn boerderij wordt gewerkt met een geautomatiseerd melksysteem. 'De koeien konden daardoor al zelf bepalen wanneer ze zich willen laten melken. Daar komt nu bij dat ze zelf kunnen kiezen of ze willen grazen', vertelt de boer. 'Dit is beter voor de koeien en de melk'.

Van der Vis moest de weg voorheen afsluiten door touwen te spannen. De weg scheidt de boerderij van zijn weilanden.

Weg aangepast

Op de Gaaikemadijk rijdt nagenoeg alleen bestemmingsverkeer en die krijgen nu te maken met een nieuwe situatie. De oversteekplaats heeft iets weg van een spoorwegovergang. Er zijn vooraankondigingsborden geplaatst.

Ter hoogte van de koe-oversteek is de maximum snelheid teruggebracht naar dertig kilometer per uur. Er zijn veeroosters geplaatst waardoor de koeien de weg niet zomaar op kunnen lopen. Fietsers, voetgangers en ruiters kunnen het veerooster mijden via een doorgang aan de zijkant van de oversteek.

De oversteek is door de familie Van der Vis zelf gefinancierd en in samenwerking met de gemeente Westerkwartier gerealiseerd.

'De fietser, wandelaar of automobilist krijgt een verantwoordelijke taak. Ze komen nu echt oog in oog te staan met deze beesten. En deze koeien kom je normaliter niet tegen in het Groninger landschap. Dit zijn Jersey-koeien', vertelt wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi. Ze komt zelf ook uit de agrarische wereld en weet dat het koeienras is ontstaan op het Britse Kanaaleiland Jersey.

De wethouder is blij met het initiatief van de veehouderij. 'Dit is prachtig. In nauw overleg met de familie hebben we de nodige verkeersmaatregelen toegepast om de oversteek veilig te maken. Als de oversteek is een succes is, gaan we ze misschien wel meer tegenkomen.'

De oversteekplaats is tussen zonsopgang en zonsondergang in gebruik, van 1 april tot 1 november.