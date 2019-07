Platform Storm over windmolen-arrestaties: 'Het is pure intimidatie'

De arrestatie van vier verdachten van windmolenterrorisme is pure intimidatie. Dat zegt Platform Storm in een reactie op de gebeurtenissen van de afgelopen tijd. 'Ons vertrouwen in de rechtstaat is flink gedaald', aldus voorzitter Ineke Schreuder.

Door Steven Stegen/ RTV Drenthe

Jan Nieboer, boegbeeld en woordvoerder van Platform Storm, zit nog altijd vast op verdenking van betrokkenheid bij het versturen van dreigbrieven. Ook Jan H. zit nog in de cel. Johnny R. uit Nieuw-Buinen werd al na korte tijd vrijgelaten, net als een 65-jarige vrouw uit Emmen.

Het is hard schudden aan een boom en zien wat eruit valt Ineke Schreuder - Platform Storm

Pijnlijke arrestatie

Platform Storm is vooral boos over de aanhouding van de Emmense. Toen de vrouw nog met haar kortgeleden overleden man in Nieuw-Buinen woonde vergaderde het bestuur van Platform Storm regelmatig in hun boerderij.

'Haar arrestatie vinden we uiterst pijnlijk', laat Ineke Schreuder weten. 'De vergaderingen die we bij haar hadden waren jaren geleden. En dan vallen ze binnen bij een vrouw die in de rouw is en al twee jaar elders woont. Het is hard schudden aan een boom en zien wat eruit valt.'

Schreuder hekelt het optreden van de politie. 'De vrouw mocht niet eens de telefoon nog opnemen, terwijl haar kinderen na het overlijden van hun vader elke dag even bellen. Ook de tandenborstel en het scheerapparaat van de overleden man zijn meegenomen.'

'Pure intimidatie'

Platform Storm heeft verder geen goed woord over voor het vastzetten van 'de twee Jannen'. 'Pure intimidatie. Je zult maar zestig rechercheurs op een zaak hebben zitten waar geen schot in zit. Wat doe je dan? Beide mannen oppakken en zo lang mogelijk vastzetten. Dat is angst zaaien in het gebied.'

Schreuder heeft zelf nog geen contact gehad met Jan Nieboer, maar weet wel dat het naar omstandigheden goed met hem gaat. 'Hij houdt stand in de cel, zo hoor ik van zijn vrouw. Hij mag één keer per dag bellen en krijgt één keer per week bezoek, tot nu toe steeds op zaterdag, maar dat willen ze verplaatsen naar een maandag, alsof mensen dan gewoon vrij zijn.'

Rol media

Platform Storm is ook kritisch in de richting van de media. Zo meldde het Dagblad van het Noorden welk bedrijf de 65-jarige vrouw uit Emmen destijds in Nieuw-Buinen had met haar man. 'Tegen de tijd dat ze weer vrij is, is ze gebrandmerkt door de media, die als horrorteken dorstig op de zaak afspringen', zo staat in een schriftelijke verklaring van Platform Storm.

In het schrijven gaat Platform Storm overigens niet inhoudelijk in op de verdenking tegen de verdachten.

