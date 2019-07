Damster leidt toeristen graag rond in hangende keuken: 'Zo gek ben ik nou eenmaal'

Elk jaar komen er toeristen aan de deur met de vraag of ze een kijkje in de keuken mogen nemen. Paul Roelofs uit Appingedam kijkt er al niet eens meer van op. Maar hij beschikt dan ook over de grootste toeristische trekpleister van de stad.

Want de hangende keukens zijn al sinds jaar en dag een begrip in Appingedam. Horden toeristen uit alle uithoeken van de wereld staan jaarlijks op het bruggetje aan de Kniestraat om de keukens op de foto te zetten. En als ze Roelofs treffen, hebben ze geluk.

Kijkje nemen

'Als ik mensen op het bruggetje tref, zeg ik dat ze gerust eens bij me binnen mogen kijken naar de beroemde keukens. Dat gaat om ongeveer tien mensen per week', vertelt hij. Als RTV Noord-verslaggever Nico Swart de Damster vraagt of hij geen moeite heeft met die schending van zijn privacy, schudt hij resoluut zijn hoofd.

'Nee, zo gek ben ik nou eenmaal', zegt Roelofs lachend. 'Ik vind het leuk, de mensen zelf vinden het leuk, iedereen is enthousiast. En daarmee promoot ik Appingedam en de provincie Groningen. Het is gewoon heel leuk om te doen!'

De hangende keukens zijn niet eens zo heel groot, maar Roelofs redt zich er prima. 'Ze zijn ongeveer twee bij vier meter', schat hij in. 'Ik vind het een royale keuken en alle gemakken die je tegenwoordig nodig hebt, zijn aanwezig.'

De beroemde hangende keukens aan het Damsterdiep in Appingedam (Foto: Nico Swart/Appingedam)



Gids

Als Roelofs nieuwsgierige toeristen rondleidt, is hij bovendien niet te beroerd om als gids op te treden. 'Ik vertel dat dit huis van oorsprong een pakhuis is uit 1600 en aan het Damsterdiep ligt. Het Eemskanaal was er toen nog niet, waardoor de in- en export van goederen over water naar Scandinavië via het Damsterdiep ging. Toen rond 1850 het Eemskanaal werd gegraven, boten groter werden en het Damsterdiep te klein werd, verviel de functie van het pakhuis', weet Roelofs.

Daardoor kreeg het pakhuis een woonbestemming, gaat de Damster verder. 'Maar er was niet echt ruimte voor een keuken, dus toen is iemand op het lumineuze idee gekomen om de keukens er maar tegen aan te plakken.'

Vertrouwd

Swart wil graag van Roelofs weten of hij zich nooit de vraag heeft gesteld of de hangende keukens het wel houden. 'Nee', klinkt het duidelijk. 'Ik voelde me hier vanaf minuut één vertrouwd. Maar dat heeft niet iedereen, hoor.'

'Sommige mensen die hier voor de eerste keer zijn, aarzelen wel eens om een stap in de keuken te zetten. Maar er stonden ook wel eens tien enthousiaste enthousiasten tegelijkertijd in de keuken, die moest ik toch maar even terugfluiten.'

Twee jaar geleden gaf Roelofs nieuwsgierigen ook al een kijkje in zijn keuken. Daarover werd onderstaande reportage van gemaakt