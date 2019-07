Doekle Terpstra roept namens installatiebranche provincie op tot samenwerking

Dat is de oproep van voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland, de brancheorganisatie voor bedrijven in de installatiebranche.

Terpstra bezocht Groningen woensdag om zich te laten informeren over de duurzaamheidstransitie onder het bedrijfsleven in Groningen.

'Provincie, werk samen met alle partijen waar je mee te maken hebt om het enorme tekort aan technici aan te pakken', zegt Terpstra. 'We gaan naar een ander tijdperk en zijn aangewezen op duurzame energie. Daar moeten we mee aan de slag.'

'Green Deal is achterhaald'

Vorig jaar ondertekende Terpstra namens de branche samen met minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat een zogeheten Green Deal, waarin werd afgesproken om 6000 nieuwe warmtepompmonteurs op te leiden om dit mogelijk te maken.

Volgens Terpstra is dat aantal alweer achterhaald. 'De ontwikkelingen gaan zo snel, we willen nu 12.000 mensen opleiden over een periode van vijf jaar.'

'Geen tekort aan mensen'

Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) toont zich bereid om de uitgeworpen handschoen van Terpstra op te pakken.

'We moeten die stap allemaal gaan maken. En over dat tekort, we hebben geen tekort aan mensen, maar er is een mismatch. Er zijn ontzettend veel mensen die de arbeidsmarkt op moeten, maar zij moeten allemaal omgeschoold worden. Daar moeten we met elkaar mee aan de slag.'