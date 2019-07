De warme jassen mogen uit op de alpacaboerderij

Alpacahouder Katerina Wijnalda zit naast een wollige Alpaca met twee ronde zwarte kraalogen. Haar handen glijden door de vacht van de merrie. Nu het nog kan, want straks is ook deze merrie aan haar scheerbeurt toe.

Eens per jaar scheren

'Ze worden eenmaal per jaar geschoren.' Ze pakt een pluk van de Alpaca naast haar beet en laat zien dat de vlies - zoals je de vacht van een Alpaca noemt - op dit moment 'best dik' is. 'Het groeit ongeveer een centimeter per maand en ze dragen nu al meer dan een jaar hun wol. Dus ze hebben nu over de 12 centimeter.'

Het is meer dan 30 graden in de stal en Wijnalda heeft het zweet op haar voorhoofd staan. 'Ze moeten nu ook echt wel uit de wol met dit warme weer.' Het is niet alleen voor de Alpaca's een opluchting dat ze zometeen weer kaal zijn. 'Voor mij is het ook een opluchting', grapt de alpacahouder.

Hulp vanuit Australië



Alpaca's scheren is volgens haar een vak apart. 'Niet iedereen kan scheren. Wij hebben het geluk dat James Dixon uit Australië hier aan het scheren is. Hij scheert normaal vier maanden in Australië en vier maanden in Europa. Hij zou dit jaar niet naar Europa toe komen, maar ik heb het toch kunnen regelen.' Haar ogen lachen. 'Hij is hier nu om onze 64 Alpaca's te scheren.'

'Het is erg warm vandaag'

Dixon scheert de kuif van een Alpacahoofd en doet zijn scheerapparaat even uit. 'Het is erg warm vandaag.' Een beetje rood aangelopen van het werken vertelt hij over zijn vak. Hij vindt het mooi om naar verschillende plaatsen toe te gaan. 'Ik zou hier anders nooit in de buurt zijn gekomen. Mijn ouders hebben al meer dan twintig jaar Alpaca's en zij hebben mij meegenomen in het vak. Het is hard werken, maar het is het waard.'

Zijn Nederlands is al bijgespijkerd. Na een succeswens gaat zijn scheerapparaat weer aan, 'dankjewel.' Dixon gaat verder met scheren. De dag is nog jong. Maar er staat nog een stal vol wollige Alpaca's op hem te wachten.

Alpaca wol

Hoeveel wol zo'n Alpaca dan uiteindelijk oplevert? 'Ongeveer tussen de 4 en 5 kilo. Dat hangt helemaal van het dier af en daar kun je van zeggen dat 2,5 kilo echt mooi is.' Dit wordt het dek genoemd en dat is wat er na de scheerbeurt bewaard wordt. 'De rest gaat gewoon weg als restafval. Daar hopen we ooit nog eens wat mee te kunnen.'

Het wol van de alpaca boerderij wordt vervolgens verkocht aan mensen die het verwerken. Er wordt namelijk vanalles met Alpacawol gemaakt. 'Kledingmerk Armani gebruikt het bijvoorbeeld in de pakken en er zijn ook merken die het in de vloerbedekking doen.'

Alpaca mania

Alpaca's zijn volgens Wijnalda super populair op dit moment. 'Ze hebben een enorm knuffelgehalte. Kijk een Alpaca aan en je denkt van ohhh, die wil ik knuffelen, die wil ik aanraken.' Ze begint van enthousiasme wat harder te praten en kruipt wat dichter naar de Alpaca die nog steeds naast haar ligt. 'Dat is wat mensen juist zo vreselijk mooi vinden aan een Alpaca. Ik krijg wel drie aanvragen per dag of mensen even mogen kijken en daarom dachten we met de scheerdersdag van: iedereen mag kijken.'

'Verslavende hobby'

'De Alpaca's zijn voor mij een ontspanning. Ze zijn mijn rustmoment van de dag. Even de mest ruimen, voeren, knuffelen en dat soort dingen.' Wijnalda is er van overtuigd dat Alpaca liefhebbers het met haar eens zijn. 'Mensen die terugkomen zeggen dat het gewoon hele rustgevende dieren zijn.'

'We houden ze voor de wol en af en toe moeten we eens wat verkopen voor de fokkerij. Het is gewoon een verslavende hobby.' En om dat te bewijzen leunt Wijnalda richting de Alpaca en sluit haar armen om haar hals. De blondine krijgt een dikke kus op haar wang. 'He, modelletje', fluistert Wijnalda in de oren van haar knuffelalpaca.