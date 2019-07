Mollema na vierde plek: Trentin verdiende winnaar

De 32-jarige renner van Trek-Segafredo zat mee in de grote kopgroep van 33 man, maar raakte op zo'n 30 kilometer van de streep achterop. Mollema kwam nog goed terug, maar eindigde als vierde op 41 seconden van Trentin. 'Hij houdt die voorsprong in zijn eentje vast. Dat heeft hij echt goed gedaan.'

Mollema opende de aanval met nog 36 kilometer te gaan, maar kon niet wegkomen. 'Ik probeerde het redelijk vroeg. Ik wist dat er een stuk met een paar linke bochten aankwam', zei Mollema bij de NOS.

'Daarna hadden we een man mee in de voorste groep. In de klim voelde ik me goed en reden we dat gat bijna dicht, alleen niet naar de eerste. Daarna heb ik geprobeerd een mooie ereplaats te rijden. Meer zat er niet in vandaag.'

'Stiekem baal je een beetje'

De Nederlander vond ook dat hij een beetje gevangen zat toen een deel van de kopgroep wegreed met daarbij een van zijn ploeggenoten.

'Dat was niet aan mij om dat gat toen dicht te rijden. Stiekem baalde ik wel een beetje. Zit je de hele dag mee in de kopgroep en word je vijftiende. Gelukkig had ik de benen om de oversteek te maken naar de eerste mannen.'

Mollema gaat nog een keer ontsnappen

Mollema, die in 2017 na een ontsnapping een Touretappe won, speelt geen rol meer in het klassement, ook al maakte hij in deze etappe twintig minuten van zijn achterstand van ruim een half uur goed.

'Ik ben zeker nog niet klaar', klonk hij strijdbaar. 'Ik moet even zien, morgen is een heel zware rit, dan volgen nog twee mooie Alpenritten. Ik wil zeker nog een keer in een ontsnapping mee.'

