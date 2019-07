Lopend Vuur: Ook in Nederland moet de siësta ingevoerd worden

Het is warm in Groningen. Nadat gisteren al verschillende weerrecords sneuvelden, is de verwachting dat ook vandaag menig record eraan gaat.

Reden voor de gemeente Midden-Groningen om een tropenrooster in te voeren voor vuilnismannen. Ook zijn er winkels in onze provincie die eerder dicht gaan vanwege de hitte en het terras van De Drie Gezusters in Stad gaat later open.

Dat we een tropenrooster hebben en dat winkels eerder of later openen, is hier de uitzondering. Maar in veel landen rond de Middellandse Zee is zo'n siësta heel normaal. Onderzoek heeft uitgewezen dat uitgebreid rusten tijdens de heetste uren van de dag of een middagdutje ook nog eens heel gezond is.

Hoe denk jij hierover? Is het tijd dat we ook hier de siësta invoeren?



Praat mee

Wil jij meepraten over ons Lopend Vuur? Deel je mening en toelichting op onze Facebookpagina of laat het telefonisch weten via 050-3188288.



Hittegeklaag

'Niet klagen over de hitte, het is gewoon zomer' was woensdag ons Lopend Vuur. 77 procent van de stemmers was het daarmee eens, 23 procent oneens. Er werd 5.655 keer gestemd.