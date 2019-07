Deze dag: Veendam vernedert FC Groningen

Zeker, het was maar oefenen. Toch kwam de klap hard aan bij FC Groningen. Door goals van Metz, Roossien en Brouwer verloor het elftal van trainer Theo Verlangen met 3-0 van Veendam. Het gebeurde op deze dag in de geschiedenis, 27 juli 1981.

Verslaggever Bouke Nielsen typeerde in het Nieuwsblad van het Noorden de uitslag als 'een debacle'. Verliezen als eredivisionist van het Veenkoloniale broertje dat een divisie lager uitkomt, kan moeilijk anders worden omschreven. Een mooie kopbal van Metz, een volley van Roossien en een mazzelgoal van Brouwer maakten dat de 3500 toeschouwers aan de Langeleegte zich af en toe de ogen uitwreven.

Een tactische oorzaak voor de afgang was er zeker. Henk Veldmate, die destijds voor FC Groningen op het middenveld speelde, ging na twintig minuten geblesseerd naar de kant. Daardoor schoof Ronald Koeman een linie door en vormde vanaf dat moment het duo Waalderbos/Bloemberg het hart van de defensie. Dat bleek geen succes.

Bovendien werd de jonge Ronald Koeman op het middenveld weggespeeld door Jan Korte. Maar de grootste troef van Veendam die middag, was de formidabel spelende Jos Roossien. Met de ogen van nu blijft het raadselachtig dat het nog twee jaar zou duren voordat FC Groningen de middenvelder vastlegde. Daarna zou Roossien elf succesvolle seizoenen spelen in het Oosterpark en komen tot 389 wedstrijden in groenwit.

Die middag aan de Langeleegte kwamen voor FC Groningen onder meer Jan van Dijk, Sip Bloemberg, Walter Waalderbos, Peter Houtman en Ronald Koeman binnen de lijnen. Bij Veendam stond Sape Hoekstra in de goal en speelden onder meer de debuterende Henk van der Vlag (geblesseerd uitgevallen), Jan Korte, Rudie Metz en Jos Roossien mee.



Verslaggever Bouke Nielsen trok in het Nieuwsblad de conclusie, dat de clubleiding van FC Groningen na deze zeperd zich op z'n minst 'wel even stevig achter de oren zou moeten krabben'. En bij tegenstander Veendam 'staat de vlag er op dit moment goed bij'. Al meldde hij daarbij meteen dat het nu eenmaal gaat om een 'momentopname in een periode van slopende trainingsarbeid'.

En zo was het natuurlijk ook. In de competitie die volgde op die serie oefenwedstrijden wist FC Groningen veertien wedstrijden te winnen, 68 goals te maken en uiteindelijk als zevende te eindigen. Veendam, dat zo sterk was in de voorbereiding, won tien competitiewedstrijden, kwam tot 46 treffers en finishte op een teleurstellende tiende plaats, een divisie lager. Tot zover de voorspellende waarde van oefenwedstrijden.

En tot zover ook een Groningse derby die rond deze tijd steevast op het programma stond. Een jaarlijkse steek in de zwartgele hartstreek voor veel liefhebbers, die weten dat betaald voetbal in Veendam voorgoed voorbij is. Maar het verleden vergeet nooit, ook niet in oefencampagnes. Toen Veendam de meerdere van FC Groningen was op deze dag in de geschiedenis, 27 juli 1981.