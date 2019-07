Delfzijlster pleegde twee overvallen vanuit rolstoel: 'Bent u wel lekker?'

Op 24 november pleegde de man een overval op een Jumbo-filiaal aan De Wending. 'Is dit serieus?', zei de vrouw, voordat zij de man geld uit de lade gaf.

Op 9 december probeerde de man een tankstation in zijn woonplaats te overvallen. 'Is dit een grap?', zei de medewerkster. Ze gaf de man niets mee.

Al eerder mislukte overvallen

De Delfzijlster pleegde in 2011 al eens twee overvallen. Die mislukten. Toen zat de man nog niet in een rolstoel. Zijn been werd een jaar later geamputeerd. De man kreeg in 2012 anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk opgelegd.

Mildere tbs-variant

Hij moest zich destijds laten behandelen. Kennelijk was dat niet voldoende. De officier eiste daarom nu de mildere tbs-variant. De Delfzijlster moet opnieuw een behandeling ondergaan en zich daarna aan diverse voorwaarden houden. Doet hij dat niet, dan volgt tbs met dwangverpleging.

'Schreeuw om hulp'

De overval en de poging waren een schreeuw om hulp, zei zijn advocaat Ubo van Ophoven. 'Een trieste zaak', zei de raadsman. Hij kon zich vinden in de gestelde eis.

De Delfzijlster werd direct na de overval op de Jumbo opgepakt, maar werd direct daarop weer vrijgelaten. De man kreeg destijds een enkelband om. 'Hij kon niet met deze vrijheid omgaan', zei Van Ophoven.

'Bent u wel lekker?'

De Delfzijlster pleegde daarom kort daarop opnieuw een overval. Hij had niet gerekend op de assertieve medewerkster die hem toeriep: 'Bent u wel lekker? U krijgt helemaal niets'.

De man was hiervan onder de indruk toen hij zich weer een weg naar buiten rolde, zei hij tegen de rechter. De man kampt met stoornissen, maar die werkten volgens deskundigen niet erg door in de daad. Hij is in verminderde mate toerekeningsvatbaar.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

