Dit weekend in Groningen: Bloemenpracht, een verjaardagsfeestje en de FC

Je kunt een duik in het zwembad nemen of een boekje lezen in de schaduw. Maar mocht je toch op pad willen, dan hebben wij een aantal tips van evenementen in onze provincie.

Bloemenpracht over de grens

Nou ja, stiekem nemen we ook een evenement vlak over de grens mee, namelijk de Papenburger Blumenschau. Het Stadspark van de stad vlak over de grens bij Bellingwolde is omgetoverd tot een bloemenpracht waarbij de zeven continenten worden nagebouwd. er zijn in totaal vijftien thematuinen.

Zaterdag kent de Blumenschau een Nederlands tintje, dan is het Veendammer dag.



Wandelen door het Reitdiepgebied

Waag je je liever aan een wandeling in eigen regio, dan kun je aanhaken bij de wandeling van het Groninger Landschap door het Reitdiepgebied. Er wordt zaterdagmiddag gewandeld door een gedeelte van het landschap dat normaal niet toegankelijk is. Aanmelden kan via de website. De wandeling start om 13 uur bij het kerkje van Klein Wetsinge.

Verjaardagsfeestje

Hieperdepiep! 't Zielhoes in Noorderpolderzijl bestaat zondag veertig jaar. Dat wordt gevierd met muziek van de Groninger formatie Popkenathaalzen. Zij spelen onder andere een speciaal voor het jubileum geschreven nummer. De festiviteiten zijn van 15 tot 17 uur in 't Zielhoes in Usquert.

Open dag FC

Een kleine week voor de start van de competitie houdt FC Groningen de jaarlijkse open dag. Zondag van 13 tot 17 uur zijn er allerlei activiteiten in en om het stadion. Supporters krijgen een kijkje in de keuken van de FC. Ook wordt de selectie gepresenteerd en kun je de spelers ontmoeten.

De open dag van vorig jaar



Paardenkracht in het Stadspark

Ben je meer van de paardenkracht, dan is de drafbaan in het Stadspark misschien een beter idee. Daar wordt zondag de vierde koersmiddag van het seizoen gehouden. De eerste koers is om 13.30 uur.

Goed en zonnig weekend!