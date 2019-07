Hitte en huisdieren: dit moet je vooral niet doen

Het kwik komt al dagen niet beneden de 25 graden en terwijl half Groningen verkoeling zoekt in zee, meer of zwembad houdt dierenartsassistent Kitty van der Terp uit Stad zich bezig met het welzijn van de dieren. Hier zes tips om oververhitting bij huisdieren te voorkomen.

1) Hond in de auto

'Doe dit niet!' zegt Van der Terp. 'Ook niet voor drie minuten een ijsje halen. De temperatuur in de wagen loopt zeer snel op. Een hond kan binnen tien minuten hartstikke dood zijn. Een onomkeerbare situatie'. Volgens Kitty laat je de hond het beste gewoon thuis met een flinke bak water binnen handbereik.

2) Dierenrennen in de schaduw

Je konijn, hamster of tamme rat kun je best naar buiten doen in z'n hok maar als het aan Kitty ligt verplaats je dat hok dan wel continu met de schaduw mee: 'Never, nooit, niet in de zon laten staan. Ik vind dat zo zielig.'

3) Hond naast de fiets

Nog zo'n dooddoener volgens de dierenartsassistent. 'Een hond gaat maar door. Stopt niet. Hij rent zichzelf bij wijze van spreken dood. Daarnaast is het hete asfalt zeer slecht voor de voetzolen. Ga zelf maar eens met blote voeten op straat, dan weet je wat ik bedoel.'

4) Koude snack voor de harige vrienden

'Dat kan best', aldus Van der Terp 'maar absoluut geen mensenijs zoals softijs of suikergerelateerde producten'. Maak bijvoorbeeld voor poes Minoes 'gekookt kippenboullionijs' of voor Bello 'ingevroren watermeloen/stukjes komkommer ijs'. Recepten zijn er genoeg te vinden op internet.

5) Papegaaitje leef je nog?

Heb je gevogelte als huisdier zoals een papegaai? Die kun je je volgens Kitty verwennen met een plantenspuit. 'Sproei ze maar lekker nat. Vinden ze heerlijk.'

6) Het allerbelangrijkste...

En tot slot bewaart Van der Terp de allerbelangrijkste tip voor het laatst: 'Gebruik je verstand, dan voorkom je oververhitting bij huisdieren'.

Lees ook:

- Mis niks van de berichtgeving over de warmte in ons hitteblog