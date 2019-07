Opbouw The Rise of the Blue City langs Oldambtmeer begonnen

Het belooft een spektakelstuk te worden. The Rise of the Blue City. Een muziektheaterstuk dat in september op het Oldambtmeer bij Blauwestad te zien is. Donderdag is begonnen met de bouw van de tribunes.

IJkpunt

The Rise of the Blue City wordt opgevoerd op het zuidelijkste puntje van Blauwestad. Vanaf begin augustus wordt daar gerepeteerd en gesleuteld aan de voorstelling. In alle vroegte worden alvast de tribunes geplaatst.

Voor de locatietheatermakers is dat een belangrijke moment. 'De tribune is voor ons een soort ijkpunt,' vertelt Joran de Boer van PeerGroup, de makers van de voorstelling. 'Vanuit de tribune bouwen we de hele locatie op. Dat ie hier nu staat is wel weer bijzonder.'

Drie bandieten en Inge van Calkar

Het muziektheaterstuk The Rise of the Blue City speelt zich af in de verre toekomst en draait om drie bandieten die op de vlucht zijn voor de autoriteiten. Een van de hoofdrollen is voor de Groningse zangeres Inge van Calkar.

De Boer: 'We hebben in Donderen, waar de PeerGroup is gevestigd, al drie weken gerepeteerd. Maar vanaf begin augustus wordt hier bepaald hoe het stuk er uit komt te zien.'

'Je niet gek laten maken'

Terwijl de zon onverbiddelijk staat te schijnen werken Karel Kolkman en zijn collega's hard aan de bouw van de tribune. Ondanks de hitte ziet ie er nog fris uit. 'Rustig aan, je niet gek laten maken,' is zijn devies.

'Het terrein is niet helemaal egaal maar uiteindelijk hebben we alles op zijn plek gekregen en kunnen de theatermakers aan de slag,' aldus Kolkman.

De tribune van The Rise of the Blue City is overigens dezelfde als die de afgelopen week in boerderij De Haver in Onderdendam stond. Daar werd de toneelversie van De Poolse Bruid opgevoerd.

The Rise of the Blue City van PeerGroup gaat op zaterdag 7 september in première.