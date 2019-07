Laatste keer Vrij Zijn, maar Zomerweek in Stadskanaal gaat voort

Duizenden christenen uit Nederland en België genieten sinds 2010 van de Vrij Zijn Zomerweek in Stadskanaal. De Zomerweek blijft, maar wel met een nieuwe leiding. Voorganger Wilkin van de Kamp draagt het stokje namelijk over.

De zon broeit en de ventilatoren blazen, terwijl de muziek klinkt. Er vindt opnieuw een dienst plaats. Het is de vijfde dag tijdens de Zomerweekeditie in 2019. Want de week gaat al even mee.

Luisteren en zingen

Bijna tien jaar is Pagedal in Stadskanaal het domein voor de Vrij Zijn Zomerweek, een week waar christenen, veelal van evangelische huize, luisteren naar preken, zingen over God en naar seminars gaan om zich als christen verder te ontwikkelen.

Vanaf 2010 staat deze Zomerweek onder auspiciën van de organisatie Vrij Zijn, met Van de Kamp als voorganger en spreker. Hij is een charismatisch spreker, gooit er kreten uit als 'Je kunt God niet in je broekzak stoppen, daar is hij te groot voor.' Maar diezelfde Van de Kamp en zijn organisatie zullen Stadskanaal verlaten.

Overdragen

'We gaan iets wat ons heel lief geworden is overdragen aan een ander team', zegt hij. 'Inmiddels leiden we internationale conferenties en dat is zoveel groter dan in Nederland, dat we keuzes moeten maken.'

Van de Kamp, zestiger, vliegt als evangelist de hele wereld over en wil voldoende energie houden voor die activiteiten. Daarom staan Gerard en Lydia de Groot klaar om het stokje over te nemen.

'Qua formule gaat er niet veel veranderen', zegt Gerard de Groot. Zijn vrouw Lydia vult aan: 'Dit is een schitterende plek voor gezinnen. Veel mensen denken misschien: het is een eind weg naar Stadskanaal, maar je bent er hier echt even uit. Het is ook een heerlijke week vakantie.'

Op de achtergrond

Van de Kamp en zijn organisatie werken volgend jaar op de achtergrond nog mee, daarna zal hij niet meer jaarlijks in Stadskanaal te vinden zijn.

'Of ik het ga missen? Hou op! Weet je, Nederlanders denken, misschien ook wel in Noord-Nederland, dat er steeds meer deuren dicht gaan. Maar de werkelijkheid is dat er meer kerken gesticht worden, alleen die vind je in kroegen en in scholen. Er vindt een herleving plaats van de kerk, en dat vieren we hier in Stadskanaal. En op die manier ga ik dat wel missen.'

Lees ook:

- 'Je kunt God niet in je broekzak stoppen'