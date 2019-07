Zuidelijke ringweg vannacht helemaal dicht vanwege spoedreparatie

Het gaat om het deel vanaf de Europaweg tot aan het Julianaplein, richting Drachten/Assen.

'Het asfalt begint te bobbelen en dreigt te gaan smelten', zegt Bert Kramer van Aannemerscombinatie Herepoort. 'We willen echte problemen tegengaan door een spoedreparatie uit te voeren.'

'Door een deel van het asfalt te verwijderen en opnieuw aan te brengen wordt dit voorkomen. De werkzaamheden kunnen voor geluidsoverlast zorgen.'

Beide kanten afgesloten tot morgenochtend

Dat betekent dat beide kanten van de ringweg vanaf vanavond tot vrijdagochtend 6.00 uur niet begaanbaar zullen zijn. De zuidkant van de zuidelijke ringweg is namelijk al dicht vanwege het intrillen van de damwanden.

Smeltend asfalt

Vorig jaar waren er aanhoudende problemen met smeltende voegen bij het asfalt op de tijdelijke weg die werd aangelegd vanwege de werkzaamheden. Nu worden dus opnieuw maatregelen genomen om problemen bij de voegen tegen te gaan.

Kramer: 'Vorig jaar hebben we met de hitte gemerkt dat de voeg die op de noordbaan zit, begint te smelten. We hebben gemerkt dat de voeg met deze hitte weer slechter wordt. Door vannacht reparatiewerkzaamheden uit te voeren, kunnen we hopelijk morgen de situatie weer aan.'

We moeten echt kijken hoe we dit onder controle kunnen krijgen Bert Kramer - Aannemerscombinatie Herepoort

Voegconstructie

Met name de voegconstructie is het pijnpunt van de problemen. Kramer: 'Asfaltproblemen spelen in heel Nederland. Dit is een voegconstructie die gevoelig is voor deze hoge temperaturen. Het mengsel van de voegen kan de hitte niet aan. Vorig jaar hebben we geprobeerd zout te strooien, dat bleek toen niet voldoende.'

Dat de problemen niet overal opdoemen, heeft volgens Kramer te maken met de situatie bij specifiek de werkzaamheden van de ringweg. 'Aan de zuidelijke ringweg wordt volop gewerkt. Hij begeeft zich ook nog tussen geluidsschermen. Dan heb je een extra hoge temperatuur, het wordt een kolkende massa. De warmte kan niet weg. We moeten de komende tijd echt kijken hoe we dit onder controle kunnen krijgen.'

