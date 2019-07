Shell-waterstoftankstation wordt niet alleen voor bussen

Het OV-Bureau, dat de aanbesteding uitschreef, laat in het midden wanneer het tankstation aan de Peizerweg voor iedereen open zal worden gesteld.

'In eerste instantie wordt hij specifiek voor de bussen', zegt directeur Erwin Stoker, hoofd ontwikkeling van het OV-Bureau. 'Maar we zien ook dat de markt in ontwikkeling is. Daarom is er een mogelijkheid dat hij in de toekomst wordt opengesteld.'

Tweede waterstof-tankstation in Stad

Waterstof-pionier Holthausen uit Hoogezand, dat net een waterstoftankstation voor personenauto's en vrachtverkeer in Groningen heeft op industrieterrein Westpoort, bevestigt dat het er een concurrent bij krijgt. 'Er was een regel in de aanbesteding die openstelling mogelijk maakt.'

Holthausen deed zelf ook een gooi naar de aanbesteding, zegt Carl Holthausen: 'Maar voor ons was het niet rond te rekenen. We waren te duur. Ik weet niet hoe Shell het wel voor elkaar krijgt. Ik denk dat ze er veel geld mee naartoe nemen. Het is een prestigekwestie, denk ik.'

Positief bekijken

Holthausen probeert de concurrentieslag positief te bekijken: 'Natuurlijk ben ik niet blij met de concurrentie, maar anderzijds: hoe meer tankvoorzieningen er zijn, hoe groter misschien wel de wil is om een waterstofauto te kopen.'

