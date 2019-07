Mosselmatten moeten uitkomst bieden in strijd tegen blauwalg

In het Paterswoldsemeer zijn donderdagochtend mosselmatten geplaatst in de strijd tegen blauwalg. De proef van waterschap Noorderzijlvest moet zorgen voor schoner water.

De mosselen komen uit het noordelijk deel van het meer. Daar liggen stenen op de bodem, waar de mosselen zich aan hechten. Maar in het zuidelijke deel van het meer is dat niet zo. Door de matten te plaatsen, hoopt het waterschap dat mosselen zich er vestigen.

Matten van zetmeel

De matten zijn gemaakt van aardappelzetmeel, en vergaan na zo'n tien jaar.

'De driehoeksmossel zuivert het water', legt Roy van Hezel van het waterschap uit. 'Ze halen er slibdeeltjes uit, maar ook algen en zelfs blauwalg. En we hopen dus dat deze mossel de waterkwaliteit op het meer verbetert.'

Hooggespannen verwachtingen

De verwachtingen van het experiment zijn hooggespannen. 'Als blijkt dat het werkt, gooien we het hele meer vol', zegt waterschapsbestuurder Paul Tameling lachend.

'Het is gewoon belangrijk dat we schoon water hebben. Daar groeien planten beter, leven vissen beter en het is natuurlijk mooi dat die mossel daarvoor zorgt.'

De mosselen worden geënt op de matten, die ongeveer een vierkante meter groot zijn en zijn uitgezet met een bootje. In de boot staat een emmer met de mosselen. Het water in de emmer is helder.

Werkt het?

'En dan te bedenken dat we deze mosselen een paar uur geleden uit het water hebben gehaald', zegt Tameling. 'Het water was binnen een paar uur schoon, maar de vraag is nu natuurlijk of het ook werkt in zo'n groot meer.'

De komende tijd worden de mosselen bestudeerd door het waterschap. De eerste resultaten worden volgend jaar verwacht.

