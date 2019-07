Waterschap plaatst extra pompen bij gemaal Stadskanaal

Waterschap Hunze en Aa's heeft twee extra pompen geplaatst bij gemaal Vennix in Stadskanaal. De noodpompen zijn nodig om extra water op te pompen in de richting van Westerwolde.

Vrijdag plaatst het waterschap ook nog twee extra pompen bij het aanvoergemaal Ter Apelkanaal.

IJsselmeer

Ronald Leeraar, hydroloog bij waterschap Hunze en Aa's, legt uit waarom dit nodig is. 'We voeren water aan vanuit het IJsselmeer, we pompen het dan op bij Groningen en bij Veendam en Vennix pompen we het water nog eens vijf meter verder omhoog.'

'Op deze manier kunnen we ook de hoger gelegen zandgronden bedienen. Met de capaciteit die we standaard in het gemaal hebben zitten, kunnen we niet voldoen aan de volledige vraag in het gebied.'

Verdamping

'Door de droogte is het waterverbruik groot: er is veel beregening, veel verdamping en er infiltreert ook nog heel veel water,' aldus Leeraar.

Behalve de twee pompen in het Ter Apelkanaal zijn er – behalve her en der een aantal kleine hulppompen – nog geen plannen voor andere grote noodpompen in de provincie.

