Ondernemingsraad Gasterra wil snel duidelijkheid over toekomst

'Er was ons beloofd dat we in het eerste kwartaal van dit jaar meer duidelijkheid zouden krijgen over de toekomst. We zijn inmiddels in het derde kwartaal en we weten nog steeds niet hoe het verder gaat', zegt hij.



Basis valt weg

GasTerra dankt zijn bestaansrecht voor een groot deel aan de handel in het zogeheten 'Groningengas'. Nu minister Wiebes heeft aangekondigd dat het winnen van gas uit het grote Groninger gasveld wordt teruggeschroefd en per 2030 helemaal stopt, valt een deel van de basis onder GasTerra weg.



Welk tempo?

Hoekstra en zijn collega's zijn de eersten die zullen erkennen dat aardbevingen als gevolg van de gaswinning voor veel ellende zorgen en dat er maatregelen nodig zijn. De vraag is alleen: in welke tempo moet je afbouwen? En misschien nog wel belangrijker: is er nog een toekomst weggelegd voor GasTerra na het afbouwen van de gaswinning in onze provincie en in de transitie naar nieuwe vormen van energie?



Plotselinge verandering

Probleem is dat de omstandigheden waarin plannen worden gesmeed, plotseling kunnen veranderen. 'Zodra er weer een aardbeving is geweest, en die zijn gewoon heel vervelend, zie je dat de minister reageert', stelt Hoekstra vast. 'En zodra de minister reageert, zie je de mensen hier ook reageren en onzeker worden.'

Tot enkele jaren geleden waren er ongeveer tweehonderd mensen aan het werk bij de gashandelaar. Dat zijn er met de huidige 165 inmiddels een stuk minder. Hoekstra: 'Mensen die vertrekken willen duidelijkheid hebben over wat ze in de toekomst gaan doen.'



Aandeelhouders

GasTerra heeft vier aandeelhouders: Shell en Esso (de 'olies', zoals ze bij GasTerra worden genoemd) hebben elk 25 procent van de aandelen. Energie Beheer Nederland (EBN) heeft 40 procent en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 10 procent. EBN is een staatsonderneming: De overheid heeft dus 50 procent en de 'olies' hebben 50 procent.

Het is nu aan de aandeelhouders om te bepalen wat er moet gebeuren, weet Hoekstra. 'Als ondernemingsraad staan wij voor de belangen van de werknemers en het bedrijf, maar bij het maken van toekomstplannen staan we aan de zijlijn.'



Doemscenario

'Het doemscenario is dat we alleen doorgaan met bestaande activiteiten die uiteindelijk worden beëindigd, zegt Hoekstra. 'Doormodderen dus, en GasTerra parallel aan het Groningengasveld afbouwen.'

Volgens de voorzitter van de ondernemingsraad zijn er signalen dat de overheid zich wil terugtrekken uit GasTerra. Een mogelijkheid zou zijn dat één van de 'olies' de handel dan overneemt. Maar ook dat is hoogst onzeker.

GasTerra heeft namelijk veel langlopende contracten en verplichtingen om gas te leveren aan bijvoorbeeld het buitenland. Als de gaswinning wordt teruggeschroefd en het aanbod daalt, zal er elders misschien duur gas moeten worden gekocht om aan de verkoopverplichtingen te voldoen.



Welke condities?

Grote vraag is dus onder welke condities de staat zich zou kunnen terugtrekken. 'Daar draait alles om, en daar kunnen ze al jarenlang geen besluit over nemen', zegt Hoekstra. Maar er gloort hoop: er is toegezegd dat dit najaar duidelijk moet worden welke koers GasTerra moet gaat varen.



