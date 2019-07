'Eigenaren karakteristieke panden Oldambt staan voor voldongen feit'

Boerderij Ol Diek in Nieuwolda. Het is niet bekend of dit pand ook op de lijst staat. (Foto: Jaap Elevelt)

Honderden inwoners in het Oldambt voelen zich overvallen door de gemeente nu hun woning is aangewezen als 'karakteristiek pand'. Dat meldt Gemeentebelangen Oldambt, waar een groep bewoners zich heeft gemeld.

De nieuwe status van hun woning betekent dat het veel lastiger wordt om kleine verbouwingen en opknapbeurten aan je huis te doen. Of, zoals fractievoorzitter Ger Klein van Gemeentebelangen het zegt; 'Je kunt bijna niets meer aan je huis doen zonder vergunning.'

Lastenverzwaring

'Het is nu een stuk lastiger om een dakkapel of zijgevel in te bouwen, ramen dicht te maken of juist te creëren. En er is sprake van lastenverzwaring wanneer een eigenaar al plannen had om het pand gedeeltelijk of volledig te slopen.'

Het gaat om bewoners van ruim vierhonderd panden in Winschoten, Bad Nieuweschans, Beerta, Nieuw Beerta, Scheemda, Nieuw-Scheemda, 't Waar, Westerlee, Nieuwolda, Drieborg, Midwolda, Oostwold en Finsterwolde. De woningen variëren van kleine arbeiderswoninkjes tot grote woonboerderijen.

Mosterd na de maaltijd

'Maar dat is nog niet eens het grootste bezwaar', meent Klein. 'De mensen om wie het gaat voelen zich overvallen door de gemeente. Ze hebben geen mogelijkheid tot inspraak of beroep gehad.'

'Formeel was die mogelijkheid er wel', gaat hij verder. 'Ergens weggestopt op de gemeentelijke website stonden opeens vier bestemmingplannen. Maar wie kijkt daar nu op?'

In april kregen de bewoners een brief van het college, maar toen was het besluit al lang en breed genomen. 'Die brief was mosterd na de maaltijd', aldus Klein.

Geen voordelen

Het gaat om panden die dus niet onder de monumentenzorg vallen, maar volgens de gemeente wel degelijk beeldbepalend zijn voor het gebied. 'De status van monument betekent dat je als bewoner recht hebt op belastingaftrek bij onderhoud aan het huis. Bij de status 'karakteristiek' heb je als bewoner eigenlijk geen voordelen.'

De oppositiepartij heeft het college vragen gesteld over hoe het precies tot stand is gekomen dat deze panden zijn aangewezen als karakteristiek. 'De eigenaren van de karakteristieke panden zijn door de brief van het college volledig overvallen', aldus de fractievoorzitter.

Drie jaar geleden nam de raad nog een motie aan waarin juist gepleit werd om bewoners te betrekken bij het proces om een lijst te maken met karakteristieke panden.

