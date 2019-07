Marathon Lauwersoog-Ulrum afgelast: 'Lopers en vrijwilligers in bescherming nemen'

'We willen niet alleen de lopers in bescherming nemen, maar ook de vrijwilligers. Die staan uren in de volle zon', zegt Marita Wiersum van de organisatie. De loop stond gepland voor zaterdagmiddag 14:00 uur.

De halve marathon wordt altijd in hartje zomer gehouden, maar deze tropische temperaturen zijn desondanks een verrassing voor de organisatie.

Warme loop

'De marathon staat ook wel bekend als een warme loop, maar in deze temperaturen is-ie eigenlijk nog nooit gelopen. Veel mensen denken van wel, maar we hebben alle temperaturen uit het verleden opgeschreven. Zaterdag zou het de 29ste editie worden, vier keer lag de temperatuur rond de 27 à 28 graden.'

Vorig jaar hing het doorgaan van de loop aan een zijden draadje vanwege de hitte. Toen kon er wél gelopen worden. In 2013 werd de halve marathon op het laatste moment afgelast, vanwege onweer.

Geen alternatief

Er wordt niet uitgeweken naar een andere datum. 'We zitten in een circuit met andere lopen. Als we voor een andere datum zouden kiezen, zitten we andere evenementen in de weg. Dus dan is het volgend jaar weer, aldus de organisatie.

Er hadden zich zo'n 250 deelnemers aangemeld voor de halve marathon.

Lees ook:

- Halve marathon Lauwersoog-Ulrum alwéér aan zijden draadje door hitte