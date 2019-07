Meijering trekt aan kortste eind in jarenlange kunstaffaire

Aan de langstlopende kunstaffaire van ons land lijkt een einde te zijn komen. Het Gerechtshof in Leeuwarden heeft donderdag uitspraak gedaan in de kunstvervalsingszaak tussen Johan Meijering en Cor van Loenen, die al twintig jaar speelt.

Het Gerechtshof oordeelde dat Meijering, die kunst verzamelt, geen 300.000 euro reputatieschade vergoed krijgt omdat zijn naam was besmeurd. De eerder toegewezen schadevergoeding van bijna 90.000 euro blijft wel staan.

Valse schilderijen

Het verhaal begon twintig jaar geleden toen Van Loenen, woonachtig in Beilen, een paar De Ploeg-schilderijen verkocht aan Stadjer Meijering. De kunstverzamelaar kwam erachter dat de schilderijen vals waren, toen hij ze doorverkocht aan bouwondernemer Henk Koop.

Koop liet ze taxeren door de conservator van het Groninger Museum. Hij en andere experts constateerden dat de werken vals waren.

Sindsdien volgde de ene na andere rechtszaak. Van Loenen werd er door Meijering ook van beschuldigd dat hij de schilderijen zelf had gemaakt. Dat ontkende de verkoper echter in alle toonaarden. In 2012 oordeelde het gerechtshof dat twee van de vijf schilderijen vals zijn.

Kosten

Van Loenen betaalde Meijering ruim 86.000 euro schadevergoeding en wilde dat geld weer terugzien. Maar daar ging het gerechtshof niet in mee. In plaats daarvan, moest Meijering juist de proceskosten betalen, evenals de advocaatkosten van Van Loenen.

Meijering zegt in een eerste reactie teleurgesteld te zijn. 'Gelijk hebben en gelijk krijgen blijken nog steeds twee verschillende begrippen.' Hij wil de zaak nu definitief laten voor wat die is. Maar niet voordat hij in een vlammend betoog aan de pers liet weten wat er op zijn hart lag:

'Deze zaak beheerst mijn leven en dat van mijn partner al meer dan zestien jaar! Ik was met een verre boog om het echtpaar Van Loenen heen gelopen als ik maar iets had geweten over de wereld waarin zij leven, een leven van schijn en bedrog!'

Lees ook:

- Loopgravenoorlog over vervalste De Ploeg-schilderijen duurt maar voort