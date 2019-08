Twij Deuntjes am See afl.1 Lianne Abeln en De Casanova's met Harry Niehof

1e aflevering van Twij Deuntjes am See vanuit het Waarhuis in Aduarderzijl. Henk Scholte nodigt elke week groninger artiesten uit om de muziek te laten horen die hun inspireert. En vanzelfsprekend wordt er live gespeeld. Op TV Noord, op de site en in de app is het programma te zien. Gasten: Lianne Abeln en Rika Dijkstra, Nettie Vening en Ed WenninkHarry Niehof, Jaap Stegeman en Inki de

Jonge

De muzieklijst:

Hail Gewoon - Fuchia

Little Feet – Long distance love

Wat Aans & Wia – Grunnens Hoop

Lianne Abeln - Mien gezicht

Tedeschi Trucksband – Do I look worried

Hans vd Lijke – As is as

Rika Dijkstra – Zunder die

Barbara Furtuna - Fiure

Bob Heidema – Ons gehaim (sp)

Lianne Abeln & Rika Dijkstra – Mien slichte laand

Lianne Abeln – De appel

Twijde uur:

Bert Hadders – Beloofde laand

Martin Carthy – The bedmaking

Snikhait – Schraai nait…

Casanova's - Java jive

Liselore Gerritsen – Vergeten zonnehoed

Toon Hermans – Als de liefde niet bestond

Casanova's – Kleurige jas

Ella Fitzgerald – There's a small hotel

Casanova's - Hurricane